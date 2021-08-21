拜登「護台說」 江啟臣：自助人助 不必放大解讀

國民黨主席江啟臣21日上午至高雄岡山勵志新城國宅與支持者互動，針對美國總統拜登護台言論，強調自助才能人助。記者陳玫伶／攝影

國民黨主席江啟臣21日上午在高雄市副議長陸淑美陪同下，至高雄岡山勵志新城國宅與支持者互動，針對美國 總統拜登 近期提出的護台言論，江啟臣表示，美方對台政策沒有改變，美方或總統談話沒必要放大解讀，從台灣的角度來看，自己的國家安全還是要自己顧，自助才能人助。

拜登近期的「護台」發言引發國際關注，江啟臣表示，拜登的言論讓人覺得美方是不是會採取戰略清晰態度，但事後美方官員出面澄清對台政策沒有改變，回到台灣關係法 ，還是屬於戰略模糊的態度。

江啟臣認為，拜登是因在阿富汗事件後，想要向美國國際上的友人、友邦表達美方承諾不會改變，從台灣的角度來說，無論如何只有自助才能人助，對於美方或美國總統的談話沒必要放大解讀。

江啟臣說，台灣目前最重要是回到務實的「國家安全」及「國防政策」，自己國家的安全自己來顧，唯有自助才能人助，當然歡迎各國，尤其像美國對台灣安全的承諾。

江強調，我們也必須展現捍衛國家安全的決心，更重要的是有智慧的去處理兩岸關係及區域地緣政治安全管理，讓台灣能夠在國際變局當中，將中華民國利益最大化。

美國近期將全面撤軍阿富汗，部分人士質疑美方對台灣等盟友的承諾，拜登18日指出台灣與阿富汗不同，強調如有任何人進行侵略等行動，美國將做出回應，此言論引發國際討論，隨後美國官員又對外澄清，美國對台政策未改變，還是以「台灣關係法」作指引。