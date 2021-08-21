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拜登發言護台 程建人：美遇利益考量 做法恐會不同

台灣新聞組／綜合21日電
外交部前部長程建人。（本報資料照片）
外交部前部長程建人。（本報資料照片）

美國總統拜登接受專訪時表示台灣阿富汗問題本質不同，美國信守對夥伴承諾。外交部前部長程建人昨分析，美國從阿富汗撤軍在國內外招致罵聲，如今發言辯護，但此時這樣說，和將來若真發生事情，美國可能的反應沒有百分之百的連帶關係。

民進黨立委羅致政表示，美方將台灣與以色列、日本、南韓及北約放在一起，顯示台灣對美國的戰略地緣重要性與這些國家一樣，才拿來類比。此舉展現將台灣視為有同盟關係，意義相當清楚。

不過，國民黨主席江啟臣表示，不用過度解讀拜登談話，美軍撤離阿富汗後面對內外多元意見與壓力，同盟國一定會對美方過去承諾有質疑，北約是集體安全組織，一個被欺負盟國要共同防衛，但台海與南韓則是雙邊的，情況不同。

程建人說，美國處理阿富汗的問題可說是內外交迫，國內自由和保守派都批評，國外也是批評聲一片，連盟邦的領袖都不滿，拜登政府因此得不斷地出面辯護，台灣因被外媒點名，所以也藉這機會說。

程建人指出，南越前國家建設部部長阮進興曾和記者出書，出書前曾寫訊息告訴程建人說美國的承諾最終落空，終致南越淪陷；「另外美國宣布尼克森出訪中國的前20分鐘，才知會中華民國前駐美大使沈劍虹，和我們斷交前七小時才告知我們，當時有邦交、有共同防禦條約，但當美國考慮到自己的利益時，做法就不同了。」

程建人表示，很多國家有特定需求時會說一些話，但真正發生問題時怎麼處理，是另一回事。美國是從其國家利益角度考慮外交政策，台灣也該考慮自己的利益，和中國大陸鬧成這樣合乎台灣利益嗎？台灣朝野政黨之間如此對立符合台灣利益嗎？執政黨加強對美關係很好，但是否也該和在野做更好的溝通。

大陸外交部發言人華春瑩昨天就此表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心。

台灣 美國 阿富汗

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