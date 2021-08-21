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拜登受訪提及台灣 藍批綠：擷取片面大內宣 讓台更危險

台灣新聞組／台北21日電
美國總統拜登。（美聯社）
美國總統拜登。（美聯社）

美國總統拜登受訪時表示，若台灣遭侵略，美方會做出回應，但美國官員又強調，對台政策不變。對此，在野立委認為，台與日韓、北約不能相提並論，蔡政府刻意擷取片面文字大內宣，只會讓台灣愈來愈危險。前外交官劉仕傑也說，拜登談及台灣是好事，但不應擴大解釋。

中國時報報導，前外交官劉仕傑指出，「美國將台灣升級為北約及日韓等級盟友」是多大的一件事，他不認為拜登的談話能詮釋為美國將台灣升級為北約及日韓等級盟友，拜登談到台灣是好事，但不等於我們可以抓著人家的話，馬上敲鑼打鼓地昭告天下。

國民黨立委馬文君也說，拜登主要是因阿富汗撤軍遭同盟國譴責，為挽救國際信任才這樣說，對台終究是依循「台灣關係法」；蔡政府若刻意擷取片面文字大內宣，藉此模糊阿富汗事件對台灣的啟示，逃避現實只會讓台灣愈來愈危險。

另據本報系聯合報報導，總統府發言人張惇涵昨表示，總統府注意拜登在受訪時，強調有關於美國信守對盟友承諾的發言，也注意到美國國務院提到有關台海和平為美國恆久利益的說明。總統府感謝拜登政府持續以實際行動，諸如近日宣布對台軍售案、履行「台灣關係法」及「六項保證」，展現對台灣承諾的堅若磐石。

張惇涵表示，誠如蔡總統所強調的，台灣唯一的選項，就是要展現自我防衛的堅強決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在更具有意義，也更具有正面實質貢獻。

民進黨發言人謝佩芬表示，美國總統拜登、美國國家安全顧問蘇利文及美國國務院發言人普萊斯，均重申對台灣堅定支持，台灣身為民主陣營的一員，誠摯地感謝美國對台灣的持續支持，也呼籲國民黨不要因內鬥而向國際傳達錯誤訊息。

台灣關係法 美國 拜登

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