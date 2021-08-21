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新聞評論／國軍武器設備升級 士氣卻成國安軟肋？

聯合報社論
美國國防安全合作局日前表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲，是拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。（取自維基）
美國國防安全合作局日前表示，國務院批准售台40門M109A6自走砲，是拜登政府上任以來，首度宣布對台軍售。（取自維基）

阿富汗變局，引發台灣重啟「徵兵制」的呼聲。事實上，撇開兵制不談，軍方士氣問題更值得重視。拜登政府日前宣布首批對台軍售，包括40輛M109A6自走砲與附屬裝備；這批自走砲入列，讓國軍砲兵科技進步一整個世代。近年華府軍售放寬，但台方預算不足，國防部軍購周轉極其吃力，成為隱憂。然而比起資源匱乏，國軍組織與士氣頻現警訊，卻是更凶險的國安危機。

近期軍方發生連串事件，包括媒體「驚爆史上最大共諜案」，劍指剛由國防部副部長轉任國防大學校長的張哲平上將；另空軍李姓少校申請延役遭拒，穿軍服到總統府前下跪；稍早美軍秘密派員來台協訓曝光，原因是官兵上網爆料美方有鮮奶喝自己卻無。這些例子，對國軍的組織與士氣都是嚴重惡性警訊。

軍隊的特殊矛盾性，在於戰爭既是最野蠻行為，卻又要求最高貴情操。貪生畏死是人情之常，要讓手握武器的官兵甘於服從，不惜執行可能犧牲自己的命令，是練兵的核心目標。一支能戰之兵，要在「專制」與「開明」間找到平衡。一方面，下級對命令必須貫徹到底；另一方面，上級要窮盡可能為部屬謀福利，建立成員的榮譽與歸屬感。

因此，軍隊必須反覆揭櫫榮譽、服從、團結、犧牲等德行，所有舉措都要環繞這個目標，符合對核心價值的捍衛。以美軍為例，西點軍校嚴禁撒謊、偷竊、欺騙，連漠視不報者也要懲處；最高階的國會榮譽勳章，限定「超越自身應盡職分的英勇行為」，一線戰鬥人員才能獲頒，有極高比例是陣亡追贈。政府看待軍人，乃至官兵自我定位，都要維持國士之風。

回頭檢視近年國軍諸多亂象，都因背離上述原則。政府乃至社會往往忘掉國軍存在是為了因應戰爭，替國家生存買保險。官兵違規亂紀最嚴重者，莫過於傷害軍人核心價值，高層卻習於對這些行為輕輕放下；面對外界對軍人榮譽的挑戰或褻瀆，也表現事不關己。

國防部副部長是國軍第二把交椅，國防大學校長是所有軍官進修教育的業師，張哲平被指「通敵」，是何等嚴重控訴。若確有嫌疑，國防部就該立刻將他調離接受調查；若是空穴來風，就該嚴譴謠言並主動追訴，因為這已對國軍形象造成傷害。同理，當年洪仲丘案、阿帕契案，當事官兵飽受撻伐與妖魔化，事後證明多屬不實，軍方的態度卻形同切割。如此，不僅當事人心寒，其他同袍看在眼裡，誰還能相信「親愛精誠」？

由於政治風氣日趨下流，國防部捍衛軍人的榮譽陷於被動，對搶湊社會熱門議題或替政府高層粉飾，反而一馬當先。例如，若酒駕問題備受關注，國防部立刻規定官兵「酒駕即失業」；颱風將至，軍方派出兵力超前部署往往比地方政府還快，但《災害防救法》明定地方政府應歸還軍方支援救災開支，國防部非但不追討，還主動打消。軍官當街下跪是軍恥，獲致懲罰卻不及酒駕；有人戮力在府院高層面前露臉，覺得比替部隊守住戰訓經費重要。

近年國軍武器裝備不斷提升，台美軍事合作持續深化，但組織與士氣恐成軟肋。從徵兵制轉型為志願役後，國軍薪資不算差，卻常為湊足招募指標所苦，社會對軍人的尊敬亦難與歐美相比。如果軍方高層對軍人的榮譽與福祉抱著可鄙可棄的態度，卻把迎合政治及媚俗當成首務，失去自重自尊的軍人如何贏得外界肯定？民眾又如何相信，在國家面對真正考驗時，國軍能英勇無畏地承擔起保國衛民的責任？

國防部 台灣 拜登

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