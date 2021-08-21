黑白集／消費八二三 蔡英文說與誰聽?

蔡英文總統近日特別在中常會提到八二三，稱它是「台灣人民不分先來後到，軍民一心擊退威脅的證明」。（本報資料照片）

再兩天，就是「八二三砲戰」63周年。這場被稱為「第二次台海危機」的戰役，是否已算進民進黨 歷史，仍是個謎。因為阿富汗變局，蔡英文 近日特別在中常會提到八二三，稱它是「台灣 人民不分先來後到，軍民一心擊退威脅的證明」，不知是說與誰聽。

蔡政府的八二三節目，年年有不同風光。2018年的八二三南部淹大水，蔡總統因乘坐雲豹裝甲車勘災，引發災民不滿；同日，副總統陳建仁率家屬在金門變裝旅遊，招致抨擊。當時民進黨副秘書長徐佳青談到八二三，直說那是「國民黨和共產黨在打仗」，彷彿戰事無關台灣安危，當然更事不關己。

為了修補形象，次年蔡英文才首度以元首身分赴金門參加八二三紀念活動，慰問砲戰老兵。此行，其實主要在為大選連任造勢，所以蔡英文刻意大談捍衛「中華民國台灣」。去年蔡英文更帶美國在台協會處長酈英傑同赴金門，藉由兩人「同框」，營造如果台海告急美國會幫台灣打仗的氛圍。

今年八二三節目表又修改，蔡英文安排的，是獻手臂接種高端疫苗。要怪神學士超前攻下阿富汗，拜登灰頭土臉，「棄台論」四起，蔡英文只好藉八二三砲戰來安定人心。奇怪的是，她在中常會向根本不在乎八二三的民進黨喊話，這是故意的吧！