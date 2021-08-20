新聞評論╱蔡政府別再炮製美國幻覺

蔡英文總統主政後，把台灣推向依賴及討好美國的位置，因而削弱了台灣的靈活度及自主性。(本報資料照片)

美國 撤軍導致阿富汗 情勢驟變，引發各界對「今日阿富汗，明日台灣 」的議論。對此，蔡英文沉默數日才在民進黨中常會發表談話，說台灣唯一的選項就是靠自己保護，自己要更強大、更團結，不能一味依賴別人保護。同一時間，民進黨發言人卻痛批在野黨操作美國「棄台論」，其態度看不出任何反省意味，遑論號召團結。

阿富汗政權再度淪入神學士(Taliban，另譯塔利班)之手，全球均受到嚴重心理衝擊，美國總統拜登的聲望也應聲重挫。在台灣，人們對此情勢變化尤其感受深刻。近幾年，蔡政府被川普和拜登當成美國「反中」戰線的馬前卒，蔡英文更在香港「反送中」期間操作「亡國感」，而得以順利連任。蔡政府一直形塑的印象是：台灣擁有美國堅實的支持及保護，這是台灣反中的最大支柱。如今，人們看到美國棄阿富汗如敝屣，當然會擔心台灣也遭同一命運。

「今日阿富汗，明日台灣」是不是恰當的類比，其實頗可商榷。原因是，阿富汗和台灣的處境與主體性均截然不同，神學士和中共也完全無法相提並論；這個類比中，主要的共同因素就是美國。對台灣而言，從阿富汗變天看到美國為自己的利益輕易拋棄盟友，事後拜登又說出一番冷血的話為自己的誤判辯解，任何人都應猛然省覺：盟友的保護原來跟紙一樣薄，隨時可以撕毀。蔡總統會說台灣唯一選項是靠自己保護，恐怕也是覺得無詞幫美國辯護，只能如此安慰國人。

問題是，蔡總統主政的五年多，在兩岸關係議題上，她真的是以壯大台灣、團結台灣、保衛台灣為目標嗎？事實恐非如此。如人們所見，蔡政府更多時候是在向國人放送美國力挺台灣的幻覺：美國又出售台灣多少武器、美國國會又通過什麼友台法案、美國贈送台灣多少疫苗、美國又派什麼官員來台旋風訪問、美台又重啟中斷了五年的TIFA談判等等。這些，表面上看似美台雙邊關係在提升，其實未見多少實質改變，多數時候只是滿足台灣卑微的「自我感覺」罷了。

比較令人憂心的是，蔡政府在這樣的過程中，讓台灣深深地嵌進美國的反中戰略布局，讓自己變成一枚供華府運用的棋子。如此一來，原本台灣具有更多自主性及彈性的兩岸政策布局，因為被納入美國的亞太戰略，主體性卻變得模糊，而挑釁的角色反而顯得突出。這幾年，兩岸關係走向難以緩和的地步，正是因此之故。

蔡總統主政後，宣示台灣應擺脫對中國大陸的過度依賴，這是正確的方向。但在實際操作中，她卻把中共當成最大敵人，把台灣推向依賴及討好美國的位置，因而削弱了台灣的靈活度及自主性；這些，都看不出是在讓台灣自我壯大。蔡政府的許多作為，更已到了對美卑躬屈膝的程度：例如，片面開放萊豬進口，完全違背全民的利益與意願；為討好川普政府，讓台積電赴美投資設廠，把企業當成外交工具；為了迎合美國國衛院，讓國人注射未經三期臨床試驗的高端疫苗。蔡政府為了自己的外交利益，竟做出這些反理性、反自由、反科學的決策，誰知道他們在其他黑箱領域會犧牲多少國家利益。

與其說「今日阿富汗，明日台灣」是一個黑色預言，倒不如說它是一個政治警語，提醒人們不要再相信美國會「協防台灣」、「保衛台灣」的輕諾。美國是一個民主盟友，但它守護的是它自己國家利益，它的子弟不會為其他國家無謂地流血。不論蔡政府炮製了多少美國幻覺，這就是冷酷現實。