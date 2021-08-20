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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

黑白集╱台灣只有幽靈美軍 演「台北時刻」都不夠

黑白集
美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國對台灣、以色列的承諾和過往一樣堅實。(美聯社)
美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，美國對台灣、以色列的承諾和過往一樣堅實。(美聯社)

近日流行的政治謎題是：「今日阿富汗」是不是「明日台灣」？藍綠為此吵翻天。白宮國家安全顧問蘇利文被問到此事，毫不猶豫地說：台灣與阿富汗完全不同，美國對台承諾「神聖不可侵犯」，堅實一如既往。

這問題弄到蘇利文都要出面回答，顯然已非台灣自家茶壺裡的風暴，而是國際上的普遍質疑，包括美媒在內。甚至北京都來見縫插針，喜歡胡侃的環時老總也推文，要台灣別再相信美國。

藍營是以其人之道還治其人之身。前年香港反送中，綠營咬死「今日香港，明日台灣」，害國民黨大選輸得灰頭土臉，現在當然要拿來奉還。可是，綠營賣「芒果乾」管用，藍營要賣卻猶豫了，像馬英九就趕忙澄清台灣不是阿富汗。這個「今天誰誰，明天台灣」的公式，彷彿民進黨專利，國民黨一用就是舔共。

這個比擬，還真的引喻失義。阿富汗這20年，美軍是真刀真槍在那裡駐守，還發餉養了一支30萬人的政府軍。反觀台灣，卻只有參議員腦中的3萬幽靈美軍，要演一齣契努克直升機屋頂撤人的「台北時刻」都成問題，「明日台灣」這半句應逕行作廢。

蘇利文的保證，說得斬釘截鐵；但別忘了，他就是十年前將一篇「棄台論」文章寄給老闆希拉蕊的傢伙。他的保證效期多長，台灣得清醒點！

台灣 阿富汗 蘇利文

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