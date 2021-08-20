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美國務院重申 對台政策不變

台聞新聞組／台北20日電
美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題。(美聯社)
美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題。(美聯社)

美國自阿富汗撤軍造成混亂，外界質疑美國對盟友的承諾不可信賴，美國總統拜登表示，美國信守每一個承諾，若有人侵略北約盟國，美國會採取行動，對日本、南韓和台灣也是。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）重申對台政策沒有改變，他表示，美國將持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題。

普萊斯昨舉辦例行媒體簡報會，中央社記者在會上提問，在台灣等盟友擔心若出事美國不會保護他們，中國官媒也趁機打心理戰之際，美國是否考慮增加對台承諾清晰度，摒棄長年「戰略模糊」政策。

普萊斯雖沒正面回應，但他表示，台海和平與安全是美國持久利益，對廣泛印太區域的安全穩定也十分重要。不論是阿富汗抑或是世上其他地方發生的事，都無法改變這點。

普萊斯也重申，美國持續支持以符合台灣人民心願與最大利益的方式，和平解決兩岸關係。美方也敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並進行有意義對話。

記者詢問美國國務院是否考慮派官員訪台，強化台灣信心；普萊斯說，基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一個中國政策，依然是美國的政策，將據此深化美台人民交往，過去幾個月來美國發布修正後的對台交往準則就是例證，美國會持續這麼做。

事實上，在川普政府時代，美國一度傳出要參考北大西洋公約組織架構，在亞洲構建以美國作為主導的軍事同盟「亞洲小北約」。今年3月12日，美、日、印、澳首次展開四邊領袖安全對話，加上台灣重要性與日俱增，「亞洲小北約」呼聲再次浮上檯面，至於最終是否成立，外界都在觀望。

美國 台灣關係法 國務院

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