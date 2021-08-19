台灣恐步上阿富汗後塵？美：對台承諾仍堅實

白宮國家安全顧問蘇利文17日表示，美國對台灣的承諾和過往一樣堅實。（美聯社）

美軍撤離阿富汗 引發全球重新思考美國 的角色，部分人士憂心台灣和以色列可能步上阿富汗後塵，被美國放棄。白宮國家安全顧問蘇利文說，美國對盟友的承諾神聖不可侵犯，而且會落實，美國對台灣、以色列的承諾，和過往一樣堅實。

蘇利文還說，阿富汗和台灣不同。一名美國資深官員會後對記者表示，阿富汗和台灣是兩個截然不同的問題，美國在阿富汗是對付發動九一一攻擊的恐怖分子，任務完成後，仍在阿富汗駐軍多年；美國對台政策則著眼與台灣海峽的和平和穩定，「世界其他地方的事件，將不會改變這持久的利益」。

這名資深官員說，美國和台灣防衛關係受台灣關係法 指導，以及基於對台灣國防需求和中國威脅的評估；美國將持續恪守在台灣關係法下的承諾，持續支持台灣自我防衛，美國也反對任何片面改變現狀的行為。

拜登不會從盟國撤軍

至於美國是否可能自南韓等盟國撤軍，蘇利文表示，拜登沒有從南韓或歐洲撤軍的想法，美軍長年部署當地面臨的不是內戰，而是要保護盟友，對抗潛在外來敵人，這與阿富汗情況有差異。

白宮發言人莎奇也被問到，華府如何回應中國大陸與俄羅斯對於美國決心的質疑，她說：「我們當然有聯繫中方與俄方。我們傳達的訊息非常明確，我們力挺世界各地受到中俄兩國這類宣傳鎖定的對象。我們也將繼續用行動來履行這些承諾」。

美遭批製造難民危機

雖然美國官員重申對盟友的承諾，但阿富汗撤軍效應已在全球發酵。華盛頓郵報報導，歐盟17日召開緊急會議，討論阿富汗局勢，多個歐洲國家認為，應加強本身的安全力量，幾名歐盟官員罕見的公開批評美國，認為倉促從阿富汗撤軍，可能製造歐洲難民危機，也會讓阿富汗再度成為中亞恐怖主義的溫床。

拉脫維亞國防部長帕布理克斯說，這種撤軍只會製造混亂。被看好可望接替梅克爾擔任德國總理的拉謝特說，這次阿富汗撤軍是「北約組織成立以來最糟糕的崩潰」。英國下議院國防委員會主席艾伍德說，美國想號召盟友重建全球領導地位行動也會受影響。

在阿富汗，美軍已和神學士(Taliban，另譯塔利班)代表聯繫，神學士承諾建立讓民眾可前往喀布爾機場的安全通道，美國相信這項承諾可持續至少到月底。此外，拜登也致電英國首相強生，敲定下周舉行Ｇ７領導人視訊會議，要討論對阿富汗的人道協助等議題。