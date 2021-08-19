新聞眼／美國相挺有條件 台灣僅是「戰略棋子」

阿富汗 淪陷於神學士(Taliban，另譯塔利班)的新聞，在台灣受到廣泛關注，不是因為台灣對阿富汗特別熟悉，而是因為面對軍力強大許多的解放軍，台灣特別仰賴美國 的安全保障，所以對於美國撤軍所導致的慘狀，特別敏感。

台灣評論這件事的人，往往各自從自己的政治立場出發，藍營引述紐約時報說法，美國的安全承諾不可信，尤其台灣、烏克蘭的感受特別強烈，所以不應該宣傳美國一定會介入台海；相反的，綠營則強調國共內戰經驗，強調只有自助才有人助，如果自己失去了奮戰意志，就像國共內戰時一樣，那台灣非垮不可，以此來暗指台灣內部分裂，才是無法對抗外敵的主要因素。

這個問題在白宮國安顧問蘇利文開記者會時，被提了出來，蘇利文強調，美國對盟友和合作夥伴的承諾是神聖不可侵犯的，而且一直如此，美國也相信對台灣和以色列的承諾一如既往堅實。

這是標準回答，美國當然知道阿富汗現在的悲劇，會讓許多盟友擔心美國的安全承諾，美國必須以言詞、甚至行動，來顯示絕對不會有類似阿富汗的情況出現，蘇利文再三解釋說，早在2014年就考慮要全面撤軍，現在已經延遲了七年，為了防備神學士，美國花了快要820億美元裝備、訓練30萬阿富汗安全部隊，對阿富汗，美國已經仁至義盡。

然而，美國對阿富汗與台灣的安全承諾，兩個是截然不同的性質，美台不僅沒有軍事合作協定約束彼此，美國僅有台灣關係法 單方的安全承諾，而且美國自從斷交撤軍之後，就沒有在台灣駐軍，比起阿富汗，美國介入台灣的程度差多了，可是對台灣的安全承諾，卻在美國行政部門、立法部門、共和黨與民主黨之間有高度共識，反之，對於從阿富汗撤軍，卻是美國朝野一致的，只是對拜登處理的方法有批評。

然而美國是否維持其安全承諾，從來不是無條件的，這要看是否符合美國利益，如果台灣冒進宣布台獨，美國才不會犧牲美國子弟的生命去介入台海，這是美國長久以來戰略模糊政策，至今拜登政府還是遵循，不會輕易給台灣一張空白支票。

美中軍事平衡改變 承諾恐變

但若解放軍無故對台動武，拜登政府是不是會無條件以武力介入台海呢？這個問題現在還是肯定的，美國定會遵守其對台灣的安全承諾，然而隨著解放軍軍力愈來愈強大，美中軍事平衡開始改變，美國就要考慮與解放軍直接對抗，所需要付出代價是否太大，有沒有國內足夠的支持，美國的承諾也會因此隨之變動。

這就是拜登再三強調，美國需要結束「永遠戰爭」的原因，把這些在阿富汗、敘利亞與伊拉克的反恐作戰，所需要的軍事資源，重新分配，現在正在進行與17國家的印太地區大演習，就是在驗證美國要如何協調盟國軍隊，共同與大陸進行長期戰略競爭。

美國國力已不容其繼續擔任全球超級霸主，在解釋自阿富汗撤軍時，國務卿布林肯與總統拜登都一再說「我們的戰略競爭對手最希望看到我們在阿富汗再陷入5年、10年甚至是20年的泥潭，這不符合（美國）國家利益」，而不安好心的言下之意是，撤軍後，阿富汗會變成怎樣，已經與美國無關，變糟的話，是中國與俄羅斯的問題。

所以不僅阿富汗與烏克蘭、台灣問題不能比較，彼此還有某種程度的互動性，拜登結束對阿富汗的安全承諾，恰恰是為增加對台灣的安全承諾，甚至在這個情況下，連烏克蘭都顧不上了，美國已備多力分，沒有辦法同時打兩場主要戰爭，如果對抗北京成為最優先，也只有犧牲烏克蘭，與普亭妥協了。

這是美國的戰略一盤棋，只能做不能說明白，因為會得罪盟國，但是逃難民眾自運輸機機身摔下百公尺高空的這一幕，不斷會在電視上重播，拜登勢必要為此付出政治代價，替他的戰略轉移增添變數。