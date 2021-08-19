美國撤軍阿富汗 蔡：依賴非選項 藍：親美抗中愚民

趙少康（圖）持美國眾議院議員沃爾茲（Mike Waltz）推特發文，抨擊蔡政府對於阿富汗撤軍問題的不表態。（記者曾原信／攝影）

阿富汗 變天，蔡英文總統昨天表示，過幾天就是八二三金門戰役63周年，63年前為了守住自己家園，台灣 人民不分先來後到，軍民一心擊退威脅，這場勝利就是最好的證明；面對各種挑戰威脅，如果這代台灣人沒有努力為安全、自由和民主打好基礎，而選擇放棄，將對不起世世代代的台灣人，「身為台灣人、民進黨一分子，這就是我們的時代任務，我們大家一起全力以赴」。

中廣董事長趙少康昨表示，國民黨對台灣最大的功，就是保住台灣、沒讓共產黨過來；國民黨過去打古寧頭戰爭、九三砲戰、八二三砲戰也犧牲很多人，但民進黨一場仗都沒打過，只要別人講真話就把對方扣上紅帽子，他要邀蔡總統公開辯論，看看誰的做法才是真正愛台灣。

國民黨表示，蔡政府不了解美國 自阿富汗撤軍背後牽動的國際關係，也沒有提出相應措施，仍慣於操作「親美抗中」，繼續以愚民方式逃避現實。

蔡英文昨在民進黨中常會指出，近來阿富汗情勢的變化引起很多討論，台灣唯一選項就是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項，仰賴沒有價值做基礎、而且對台灣不放棄用武力的人的一時善意或施捨，更不會是台灣的選項。

台北市長柯文哲說，戰爭還是悲劇，不論死傷，都是人命的損失，原則上還是要避戰，但不可畏戰，還是要做相當程度的準備。

時代力量立委陳椒華說，美國外交政策一向以自身國家利益出發，台灣要做的就是努力發展經貿實力，讓台灣成為美國在印太的核心利益之一。