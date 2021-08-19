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陸委會：中共新極權主義 是國際秩序重大威脅

記者羅印冲／台北19日電

明年中共20大後的外交走向備受關注，陸委會副主委邱垂正昨出席華府智庫活動表示，在中共領導人習近平高度集權下，中共20大後的外交政策可能更咄咄逼人，這種未曾見過的「新極權主義」是國際秩序與自由民主的重大威脅。

據美國之音報導，邱垂正昨受邀出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）線上活動，討論聚焦兩岸關係未來趨勢與可能面臨的挑戰。

邱垂正表示，近來美日、美歐及G7都在聲明中提到台海和平穩定重要性，這個發展與北京在台灣周邊及地區咄咄逼人行為有關。中國共產黨成立後，其政權統治即依賴領導人的政策綱領及治理風格，習近平在兩個前所未見的極端下建立其政權，一個是在中共權力結構下高度集權，另一個是煽動民族主義情緒來使其統治合法化。在習治下，中國大陸已成為現代版歐威爾式國家。

邱垂正說，從中共慶祝建黨100年活動及民眾反應來看，人們見到中國大陸已經出現新極權主義，「某種程度，這是新納粹主義與新史達林主義的混合體。這種新極權主義制度，無疑是對國際秩序及自由民主發展的一大威脅。」

他也說，中國大陸是一個毫不掩飾野心和企圖的政權；台灣會持續強化自我防衛能力，確保台海現狀穩定，也會與理念相近國家合作，維持地區和平穩定。

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