今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

美軍撤出阿富汗 ，有人將台灣和阿富汗情勢類比，認為美國 有一天也會拋棄台灣。針對「今日阿富汗，明日台灣」的說法，前總統馬英九昨天表示，阿富汗不能跟台灣相比，台灣當然歡迎國外援助，但也要有自我防衛的力量。

國民黨智庫國家政策研究基金會昨舉行「阿富汗變天後的國際情勢」記者會，外交部前部長歐鴻鍊說，民進黨政府和綠營人士深陷在「美國會來救我們」的迷思中，但美國從未這樣說過，只說會協助，協助方法可能就是派顧問團，美國一直說台灣要加強自身防衛力量，做法是把要淘汰武器高價賣給台方，發戰爭財；他要問，若美國介入，最後可能也是落荒而逃，台灣是否會跟越南、阿富汗相同下場呢？

問到台灣和以色列等盟友擔憂步上阿富汗後塵被美國放棄，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，美國對盟友的承諾神聖不可侵犯且會落實，並表示阿富汗和台灣不同。

一名美國資深政府官員說，美國對台海的和平穩定有持久的利益，並將其視為廣泛印太地區安全和穩定的核心，美國將持續恪守在台灣關係法 下的承諾，支持台灣自我防衛。

另據中國時報報導，中廣董事長趙少康昨表示，台灣要認清美國是不可靠的，不能都靠美國，都靠美國的結果就是美國可能隨時拔腿就跑。現在軍備雖然靠美國，但台灣還是要有一定的防備能力，不能假定中共不會打台灣，自己要做好準備。

趙少康說，美國拋棄盟友不是第一次，過去美國拋棄國民黨，一直要國民黨跟共產黨和談，結果把大陸給談掉了，然後發表白皮書罵國民黨；美國這國家沒什麼耐性，短期作戰是可以的，但要他打長期戰爭就很困難，現在美國策略就是全球撤兵，就連海地總統被殺，請美國派軍人維持秩序，海地在他後門，他都不肯。

對阿富汗局勢，行政院長蘇貞昌呼籲，台灣人要堅定國家信念，蔡總統和他一定會和所有台灣人民堅守這片土地，不要看台灣好像會亂起來、或有容易被人家吃下去這種心理，不要自己唱衰自己，唯有自助才能人助。

對蘇的說法，趙少康則反問，台灣有亂嗎？台灣有叛軍發動游擊戰嗎？不能說在野黨有不同意見就叫亂，那民進黨是在野黨的時候不是更亂？美國前總統川普叫拜登下台，這叫亂嗎？這是民主國家常態，客觀形勢來看，台灣並不亂。