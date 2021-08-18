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不滿美台互動「挑釁玩火」 陸公布台海軍演

台灣新聞組／台北18日電
解放軍先前在東南沿海某島的搶灘登陸作戰演習。（央視截圖）
解放軍先前在東南沿海某島的搶灘登陸作戰演習。（央視截圖）

中國大陸解放軍昨發布聲明指，東部戰區昨在台灣西南、東南等周邊海空域組織聯合火力突擊等實兵演練。聲明挑明，軍演就是針對美台互動和「台獨」勢力。

台美3月簽署「台美海巡合作備忘錄」，儘管海巡署否認雙方在台灣東部海域舉行聯合操演，但國台辦上周仍強調，中方反對美台任何形式的軍事聯繫，民進黨當局與外部勢力勾連，「挑釁玩火」，必將自食惡果。

共軍東部戰區昨在官方微博以發言人、陸軍大校施毅名義發布聲明，指17日出動作戰艦艇、反潛機、殲擊機等，在台灣西南、東南周邊海空組織聯合火力突擊等實兵演練。

聲明並稱，「近期，美台頻頻勾連挑釁，發出嚴重錯誤信號，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平穩定，已成為台海安全風險的最大禍源。此次演練，是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和『台獨』勢力挑釁的嚴正回應。」

陸委會回應，中共始終不放棄對台動武，持續透過軍演和機艦侵擾等方式對台威嚇，企圖迫台接受其矮化台灣的錯誤政治主張，台方從未妥協退讓。

陸委會說，北京當局侵犯我國家主權、破壞台海現狀的強勢行徑，已受到國際社會及台灣人民的嚴重關切與堅決反對，更衝擊擾亂印太地區的和平穩定。

陸委會強調，台方對台海區域情勢及相關動態均有充分的掌握評估，也做好各項應對準備。再次正告對岸，使用強權及軍事手段無法解決問題，應立即停止對台針對性的武力挑釁。

另，昨天是中美「八一七」公報發表39周年，大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，美方不斷違背自身承諾，過去39年來美歷屆政府向台灣出售的武器總額高達近700億美元。僅美國前總統川普政府任內四年就11次售台武器，總額達183億美元。

華春瑩強調，「無論美方向台灣提供多少武器裝備，都不可能改變兩岸關係大勢，更不可能阻止中國統一進程。」

台灣 中國 華春瑩

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