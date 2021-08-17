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拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

新聞評論／拜登輕率拋棄盟友 台灣人不心寒?

聯合報社論
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

美國總統拜登宣布將在8月底完成阿富汗撤軍時，他一定沒想到，神學士部隊在8月15日即長驅直入喀布爾，輕鬆拿下阿富汗政權。拜登的難堪，不僅是美國大使館人員被迫倉皇撤離，包括他的撤軍計畫草率無章招致羞辱結局，從而使其「美國回來了」的全球領導角色受到質疑。這種「用完即棄」的態度，看在被捲入「價值聯盟」的台灣人民眼中，不會深感心寒嗎？

從幾個對比，足以看出美國的阿富汗撤軍計畫如何草率。第一，美國在阿富汗駐軍長達20年，但神學士僅花九天即攻陷20多個城市，迫使總統甘尼棄位逃亡。第二，美國扶植的阿富汗政府軍有35萬人，而神學士武裝部隊不過7萬多人，後者卻如秋風掃落葉般直搗首都，一路不戰而勝。第三，拜登以為藉由撤軍，可在下月911恐攻事件20周年時，為此事做個和平收尾；誰料他迎來的卻是倉皇撤退，也喚起人們對美軍在越戰時西貢淪陷的驚悚記憶。

「阿富汗撤軍」是川普時代即有的決定，拜登只是「川規拜隨」；他的理由是：不想把這場「海外最長戰爭」再交給下一任總統。這個想法本身並沒有錯，但他所有的安排都僅著重在「撤」，在談判中對於執行細節和步驟都缺乏規畫，對於美軍將領建議的不要預設撤軍期限也拒絕接受。也因此，拜登宣告的「8月底完成撤軍」，不啻是在鼓舞神學士：「你們9月起即能為所欲為」。更沒想到，民選的甘尼政權會崩潰得那麼快，甚至撐不過拜登宣示的撤軍日期。

神學士攻至喀布爾城下的最後政權談判，是由代理內政部長米薩卡瓦具名，向外界發布了政權將「和平轉移」的訊息。由此可見，甘尼政府重要官員棄守潰逃的速度有多麼驚人。甘尼宣稱，他之所以離開，是為了要避免「血流成河」。但他無法說明，為什麼他手下的政府軍在遭遇神學士部隊時，幾乎都選擇直接投降，包括其他親政府的民兵也都放棄戰鬥。於是，大家眼睜睜看著神學士宣布成立新的「阿富汗伊斯蘭酋長國」，所有婦女再被迫穿上遮眼罩袍。

正當拜登總統企圖帶領美國重登國際領導地位之際，阿富汗淪於神學士之手，對他的聲望當然是一大重擊，國際社會不會再相信他的承諾。就在上月，拜登還保證說，阿富汗政府「有能力」確保政府的延續；不旋踵，他的保證化成了灰燼。拜登的策士和情報部門曾預估，阿富汗政府應該可以撐上三到六個月；結果，他們連半個月都撐不過。阿富汗如此難看的墜落，美國20年的介入化為泡影，投入超過2兆美元的戰爭經費卻維持不住任何民主信念，這些帳最後都將算在拜登頭上。

20年前的911恐攻事件，引發小布希總統出兵阿富汗。20年過去，拜登以輕率的姿態拋棄阿富汗，以為可以為九一一事件畫下和平句點，沒想到卻引來另一場失敗，也使阿富汗重回原點。《紐約時報》毫不諱言，這應該讓台灣、烏克蘭等盟國警醒，不能一味指望美國的支持；此話，實一語道破要害。

美國在阿富汗的人力物力投入不可謂不巨大，但當拜登決定以「美國利益」為優先考量時，所有過去的努力和承諾都一夕「可割可棄」。那麼，被美國當成「反中馬前卒」的台灣，我們握有多少「不被出賣」的自主權？再看，那些接受美國羽翼七年的「甘尼們」，在真正的考驗來臨時，選擇在第一時間逃之夭夭，還大言不慚地宣稱逃亡是為了和平。這種品德的官員，蔡政府沒有嗎？

阿富汗 美國 拜登

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