我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

強化空戰 「愛三」進駐中部廢飛彈掩體

記者洪哲政／台北16日電
空軍正以「飛鎧二號」為名，招標重新整建苗栗西湖一座飛彈基地，計畫將基地內昔日美軍駐紮使用的儲彈掩體重新整建為「龍安」儲彈間。(本報資料照片)
空軍正以「飛鎧二號」為名，招標重新整建苗栗西湖一座飛彈基地，計畫將基地內昔日美軍駐紮使用的儲彈掩體重新整建為「龍安」儲彈間。(本報資料照片)

在空軍決定以軍購結餘款對美增購增程型愛國者三型飛彈後，空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，將1960年代美軍在當地駐紮「勝利女神」防空飛彈陣地、掩體，作為新飛彈部隊的營、連部駐地。

該基地內現存一座美軍使用的儲彈掩體，也將重新整建為「龍安儲彈間」；整個基地將重新翻修、接電，未來進駐人員、飛彈車，休眠近一甲子的神祕基地將重新通電，擔負戰備任務。

空軍司令部昨證實「飛鎧二號」基地興建計畫表示，營區整建相關事宜，除重視環保、工程品質及撙節經費外，並將適時向地方說明，以爭取支持。

這處位於苗栗西湖的飛彈基地，1960年代興建部署美軍勝利女神飛彈，後期則是鷹式飛彈。基地撤軍後，地方政府曾率媒體進入勘查，內部有直升機停機坪、勝利女神飛彈工事掩體、鷹式飛彈發射台、地下坑道等，一度希望改建為軍史公園，行政院也將土地撥用給地方。

國防部在完成「飛鎧二號」飛彈基地重新設計與水土保持計畫，並經苗栗縣府核定後，基地去年9月以4億5376萬餘元預算招標重新整建，目前重新歸空軍防空暨飛彈指揮部列管。但截至昨天為止尚無法決標，平日則有空勤總隊直升機利用此地作為吊掛訓練。

空軍前副司令張延廷研判，這座基地未來主要應作為「儲彈」之用，其地理位置可供快速支援北部與中部作戰區，同時也強化中部防空戰力。

空軍不證實「飛鎧二號」將進駐什麼彈種，但已公開資料指與愛國者三型飛彈採購案相關。空軍司令部表示，空軍相關武器裝備，均依敵情威脅及作戰需求規畫設置。

空軍正以「飛鎧二號」為名，招標重新整建苗栗西湖一座飛彈基地。(本報資料照片)
空軍正以「飛鎧二號」為名，招標重新整建苗栗西湖一座飛彈基地。(本報資料照片)

預算 國防部

上一則

中壢連3年全台雨最酸 直逼「番茄汁」

下一則

聯亞新冠疫苗 未過台灣EUA審查

延伸閱讀

阿富汗政府軍為何不堪一擊？五角大廈難辭其咎

阿富汗政府軍為何不堪一擊？五角大廈難辭其咎
在阿中國人：阿富汗一夜變天 美軍直升機飛了二三十趟

在阿中國人：阿富汗一夜變天 美軍直升機飛了二三十趟
愛三新駐地？苗栗廢飛彈掩體將接電重生 再戰台海

愛三新駐地？苗栗廢飛彈掩體將接電重生 再戰台海
喀布爾陷落 回顧美軍在阿富汗20年

喀布爾陷落 回顧美軍在阿富汗20年

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

2021-08-11 01:46
源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克