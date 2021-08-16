強化空戰 「愛三」進駐中部廢飛彈掩體

空軍正以「飛鎧二號」為名，招標重新整建苗栗西湖一座飛彈基地，計畫將基地內昔日美軍駐紮使用的儲彈掩體重新整建為「龍安」儲彈間。(本報資料照片)

在空軍決定以軍購結餘款對美增購增程型愛國者三型飛彈後，空軍對外招標將在苗栗西湖增建一座名為「飛鎧二號」的飛彈基地，將1960年代美軍在當地駐紮「勝利女神」防空飛彈陣地、掩體，作為新飛彈部隊的營、連部駐地。

該基地內現存一座美軍使用的儲彈掩體，也將重新整建為「龍安儲彈間」；整個基地將重新翻修、接電，未來進駐人員、飛彈車，休眠近一甲子的神祕基地將重新通電，擔負戰備任務。

空軍司令部昨證實「飛鎧二號」基地興建計畫表示，營區整建相關事宜，除重視環保、工程品質及撙節經費外，並將適時向地方說明，以爭取支持。

這處位於苗栗西湖的飛彈基地，1960年代興建部署美軍勝利女神飛彈，後期則是鷹式飛彈。基地撤軍後，地方政府曾率媒體進入勘查，內部有直升機停機坪、勝利女神飛彈工事掩體、鷹式飛彈發射台、地下坑道等，一度希望改建為軍史公園，行政院也將土地撥用給地方。

但國防部 在完成「飛鎧二號」飛彈基地重新設計與水土保持計畫，並經苗栗縣府核定後，基地去年9月以4億5376萬餘元預算 招標重新整建，目前重新歸空軍防空暨飛彈指揮部列管。但截至昨天為止尚無法決標，平日則有空勤總隊直升機利用此地作為吊掛訓練。

空軍前副司令張延廷研判，這座基地未來主要應作為「儲彈」之用，其地理位置可供快速支援北部與中部作戰區，同時也強化中部防空戰力。

空軍不證實「飛鎧二號」將進駐什麼彈種，但已公開資料指與愛國者三型飛彈採購案相關。空軍司令部表示，空軍相關武器裝備，均依敵情威脅及作戰需求規畫設置。