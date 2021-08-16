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黑白集／阿富汗震撼 蔡政府還沉溺美台甜蜜

黑白集
拜登政府研判阿富汗政府可能在30天內垮台，已派遣3000名陸戰隊員到首都喀布爾，協助撤離美國大使館人員和美國公民。圖為美軍土去年12月開始撤出阿富汗。(Getty Images)
拜登政府研判阿富汗政府可能在30天內垮台，已派遣3000名陸戰隊員到首都喀布爾，協助撤離美國大使館人員和美國公民。圖為美軍土去年12月開始撤出阿富汗。(Getty Images)

就在美國國防部強調「沒有人抛棄阿富汗」之際，美軍正臨時增兵阿富汗，以保證美國大使館人員安全撤離。

阿富汗局勢惡化速度超乎美國預期。美國媒體開始回憶西貢淪陷前夕，美軍倉促撤僑的狼狽景象；美國人民對越戰的記憶，凍結在撤僑直升機從建築頂樓飛離的永恆瞬間。

拜登拒絕將撤軍阿富汗與不光彩的西貢撤僑對比，更保證「不可能看到有人從美國大使館屋頂上撤離阿富汗」。不過，15日媒體已經傳出直升機降落美國大使館撤離人員的照片。

紐約時報指出，美軍撤離阿富汗，讓盟友更加相信，不能完全依賴美國支持，這種情緒在台灣、烏克蘭、菲律賓、印尼等地特別強烈。

紐時點名台灣，台灣輿論也的確感受到「阿富汗震撼」；但蔡政府仍然沉醉於美台關係「堅若磐石」的甜蜜保證，並且正在享受加入拜登拉幫結派的抗中快意。

拜登說「美國回來了」，聽在盟國許多人耳裡變成「美國回家了」。但蔡政府篤信「美國回來了」：美國放寬軍售、美艦巡航台海、美軍來台協訓，嗆中有美國助勢，外交靠美國鞏固，連疫苗荒都乞援美國解危。

台灣當然應該擴大深化台美關係，但蔡政府卻將國家安全與生存命脈完全綁在美國身上。民進黨曾以「今日香港，明日台灣」大賣芒果乾；但美國拋棄阿富汗，會不會讓蔡政府有「今日阿富汗，明日台灣」的警惕？

美國 阿富汗 台灣

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