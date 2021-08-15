觀察站／立陶宛挺台 突破？滿足心理需求?

立陶宛挺台，不僅提供2萬劑AZ疫苗給台灣，還宣布允許台方以「台灣」之名在立國設立代表處。(圖：指揮中心提供)

歐洲小國立陶宛 宣布允許台方以「台灣 」之名在立國設立代表處（駐立陶宛台灣代表處），蔡政府宣稱這是外交一大突破，但「台灣」終究不是中華民國的國名，立陶宛也未聲明放棄其「一中政策」，這個「突破」或只滿足部分人士的心理需求。

立陶宛國土面積比台灣稍大，人口卻只有280萬，距離台灣遠，與台灣的經貿交流也不多。數據顯示，2020年，立陶宛是中華民國第79大貿易夥伴、第90大進口夥伴、第62大出口夥伴。這麼遠的國家近來會與台灣走近，背後有美國因素使然。

稍知立陶宛歷史的人知道，立陶宛在二戰期間被蘇聯強占被迫成為蘇聯的加盟國，1990年3月立陶宛趁蘇聯共黨日薄西山而宣布獨立，雖被蘇聯經濟封鎖和武力鎮壓，最終仍獨立成功。

台曾爭取建交立陶宛

立陶宛獨立後，各國政府陸續與其建交，當中的中國 大陸因與前蘇聯同屬共產黨執政，角色反顯尷尬。當時中華民國政府表達有意與立陶宛等波羅的海三小國建交，並派員透過關係與對方接觸，情勢似對台灣有利，但時任外交部長的錢復說了一段務實的話：「我方願意進一步發展外交關係，但必須考慮到對方也有此意願，我方不能有一頭熱的想法」。

立陶宛壓根兒可能就沒考慮與中華民國建交，錢復的話剛說完一個多禮拜，立陶宛就與中共建交了。儘管立陶宛深受蘇聯共產黨迫害長達數十年，且中共的六四血腥鎮壓事件也剛過去不久，但立陶宛依舊選擇了中共。

立陶宛在建交公報說，「立陶宛共和國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。立陶宛共和國政府承諾不和台灣建立官方關係和進行官方往來」。

美圍堵讓立陶宛轉向

多年來，大陸與立陶宛的關係還算不錯，但在美國帶頭圍堵中國，加上新疆、香港問題發酵，立陶宛開始與中國漸行漸遠，轉與台灣交好。

在立陶宛允許台灣設立代表處後，中共宣布召回駐立大使，並且要求立陶宛同樣召回駐華大使。立陶宛新任駐華大使米克維切涅恐怕是史上最倒楣、任期最短命的大使，她才剛抵達北京準備隔離完後赴任，結果門都還沒出，就被通知隔離期一結束就得離境。

中共這次對立開刀，先是立陶宛先退出由中國主導的「中國-中東歐國家合作（17+1）」，再是「強出頭」，即便是美國都未對台灣的駐美代表處更名，立陶宛要當「出頭鳥」，必須給點顏色瞧瞧。

陸出手反擊兩面為難

一時間，大陸各類專家紛紛獻策，媒體人胡錫進說要聯合俄羅斯、白俄羅斯制裁立陶宛；也有人說中國可採取經濟制裁，中方在中東歐的項目，可以明令禁止立陶宛參加；或可利用中國在安理會五常的身分，對與立陶宛相關的聯合國決議上，投出反對票和否決票等。

但這些「建議」多半流於意氣之爭。中共要防範立陶宛在東歐形成骨牌效應，又要避免過度打擊立陶宛引來其他中東歐成員國的聯手抵制中國，反不利「中歐投資協議」的通過，中共其實也為難，只能先召回大使並警告立陶宛不得再有升級的動作。

對台灣來說，設處是好事，但能否就此增加雙邊經貿關係，仍有待觀察。

在國際政治部分，立陶宛已經表明仍會奉行「一中政策」，即便立國與中共交惡、也有美國撐腰下，要想立國支持台灣加入世衛大會等國際組織，恐怕不切實際。至於代表處變成「台灣」名稱，是否對雙方的國內、國際處境有利，也要視國際政局走向而定。