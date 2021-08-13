曾在高醫牙科見習 酈英傑促進台美關係獲頒名譽博士

高雄醫學大學校長鐘育志（左）13日透過視訊連線，頒授名譽博士學位給前美國在台協會（AIT）處長酈英傑（右），表揚他任內積極增進兩國合作交流的卓越貢獻，這也是高醫大首次舉辦海外線上名譽博士學位頒授典禮，過程簡單隆重。圖／高雄醫學大學提供

前美國 在台協會處長酈英傑今天獲頒高雄醫學大學名譽博士。高醫指出，酈英傑對促進台美關係有卓越貢獻，也跟高醫有著深厚淵源，曾在1983年就學時到高醫6週牙科見習。

國內5月起爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但美國、日本雪中送炭，捐贈疫苗 給台灣 ，成為台灣疫情及時雨。其中，美國捐贈250萬劑莫德納疫苗抵台時，美國在台協會（AIT）時任處長酈英傑（William Brent Christensen）更與防疫指揮官陳時中部長共同接機。

高雄醫學大學表示，酈英傑促成美國捐贈疫苗，卸任前也助重啟台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談，對促進台美關係有卓越貢獻。而他與高醫大也有深厚淵源，曾於1983年就讀奧勒岡健康科學大學時，在高醫牙科見習6週，因對酈英傑卓越貢獻深以為榮，特頒名譽博士學位。

名譽博士頒授典禮以視訊進行，在美國在台協會高雄分處處長禹道瑞（Mason Yu） 等人見證下，高醫大校長鐘育志線上授予酈英傑名譽博士學位，表揚他任內積極增進兩國合作交流的卓越貢獻，這也是高雄醫學大學首次舉辦海外線上名譽博士學位頒授典禮，典禮簡單隆重。

酈英傑發表感言時表示，高雄是他在台灣第一個落腳的地方，來高雄傳教及在高醫大見習，所見所學提供他外交官工作所需的實際訓練，高醫大是AIT互動密切的夥伴，除了提供醫療照護協助，也共同合作課程、演講與交流活動。很榮幸獲此殊榮，期待持續共同深化台美關係。

鐘育志致詞時表示，酈英傑前處長無論以宣教士、牙醫師或外交官身分，所言所行都顯示對生命價值的尊重。酈英傑擔任AIT處長，成為台灣的「真朋友」，促成台美關係的「真進展」，很榮幸能將名譽博士頒授給酈英傑，感謝他對台灣的貢獻，也延續他與高醫的美好相遇。