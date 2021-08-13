北京駐立陶宛大使投書批台 陸委會：無助兩岸發展

陸委會發言人邱垂正強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。(圖：陸委會提供)

台灣 將在立陶宛 設立代表處，引來中國 大陸不滿，北京駐立陶宛大使申知非在7日於立陶宛媒體投書，指出在中共建政後，兩岸達成「九二共識」，確立了「和平統一、一國兩制」的基本方針。陸委會發言人邱垂正12日強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中共以外交手段阻饒，無助兩岸關係良性發展。

據大陸外交部網站消息，申知非在立陶宛媒體「共和國報」發表題為「台灣屬於中國是國際共識」的署名文。

其中提到，台灣問題嚴重干擾中國大陸與立陶宛的穩定與發展，更提及「新中國成立後，中國政府為解決台灣問題進行了長期不懈的努力，雙方最終達成了『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』，確立了『和平統一、一國兩制』的基本方針。」

邱垂正12日在記者會上強調，駐立陶宛台灣代表處是台灣在歐洲第一個以台灣為名的代表處，意義重大。美國與歐盟均支持立陶宛與台互設辦事處，並發展互惠關係，台灣也將持續深化與民主自由夥伴的友好關係。

邱垂正表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台方與其他國家發展雙邊合作關係，是作為主權國家與國際社會成員的基本權利，也是台灣2300萬人的共同期待，中共當局藉由外交手段阻饒其他國家與台灣互動往來，無助於兩岸關係良性發展。