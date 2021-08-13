義媒：立陶宛親台 捷克贈台疫苗 中東歐變反中圍牆

義大利媒體認為，中東歐多國立場已從親中轉為反中。圖為2019年8月，立陶宛民眾在首都維爾紐斯聲援香港反送中運動。(Getty Images)

中國 大陸宣布召回駐立陶宛 大使，並要求立陶宛召回駐中大使，藉此表達對於立陶宛允許以「台灣 」名義設代表處的不滿。中央社發自羅馬的專電報導，義大利左派網路報紙「宣言報」（Il Manifesto）認為，捷克、斯洛伐克先前也對台捐贈疫苗，顯示中東歐多國立場已從親中轉為反中。

報導指出，中國原本想把中東歐國家當成進軍歐洲大陸的門戶，現在看來中東歐反而變成防堵中國勢力的第一道圍牆。

報導指出，北京召回駐立陶宛大使，要求立陶宛也召回駐中國大使，象徵雙邊的外交緊張關係升到最高點，這並非一個擦槍走火事件，而是反映了更深層的趨勢。中國在中東歐的外交政策正處處碰壁。

報導說，台灣在歐洲只與教廷有正式邦交關係，不過立陶宛近幾個月來持續向台灣靠攏，去年3月，立陶宛宣布在台灣設立商業代表處，今年7月，台灣宣布在立陶宛設立名為「台灣」的駐處，不像在其他國家使用「台北」代表處之名，顯示該駐處將是台灣在立陶宛的實質大使館，這個決定受到美國支持，卻惹惱了堅持「一中原則」的北京。

報導認為，北京對立陶宛採取強烈外交抗議手段，另一重用意是在嚇阻這個區域的其他國家發生模仿效應，立陶宛被中國視為反動分子，立陶宛最近才帶頭退出了中國與中東歐國家的17+1合作機制，並揚言所獲商業利益得不償失。

報導指出，去年10月，中東歐11個國家向聯合國要求譴責中國鎮壓香港，許多中東歐國家加入了美國政府發動的「乾淨網路」倡議，拒絕使用中國企業的5G網路基礎設施，捷克、斯洛伐克都向台灣捐贈疫苗，種種跡象顯示中國在中東歐地區的疫苗外交大致上已經失敗了，僅在匈牙利和塞爾維亞發揮了若干作用。