日媒專訪 蔡英文：美日關切台海 對中傳信號

蔡英文總統接受日本「文藝春秋」月刊視訊專訪。（圖：總統府提供）

蔡英文 總統表示，近年來中國 在亞太區域顯露出極大企圖心，為地區和平穩定帶來非常大不確定因素，日本、美國等國家討論台灣 海峽表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」；先進各國對台灣關心程度越高，合作程度越強，中國在包含軍事活動等政策決定上，就不得不更加慎重，蔡談及兩岸關係時說，台灣政府對中國大陸是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策。

蔡英文總統以視訊方式接受日本媒體「文藝春秋」月刊專訪，昨天出刊。談及兩岸議題，蔡總統重申台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

蔡英文表示，在今年4月，日、美領袖峰會的聯合聲明中納入了「日美兩國強調台灣海峽和平與穩定的重要性」內容；6月在英國召開的「G7峰會」上，也提及台灣海峽和平與穩定的重要性，這代表了世界上主要的先進國家對台灣海峽的和平與穩定極為重視，也充分證明，破壞台灣海峽現狀的並不是台灣。

蔡英文也談及兩岸軍力差距大幅擴大，但台灣國防預算並未充分增加，做法是將資源集中在提升不對稱作戰能力、提高國防自主上，例如包含自主開發精準武器或是機動性高的武器。

蔡總統說，台灣政府對中國是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策，而一個很重要的地方是，擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，讓貿易與投資能更多元的發展。

蔡英文強調，近來日、美積極強化半導體產業，招攬台灣半導體廠商設立製造工廠的動作頻頻，日本在半導體製造裝置及材料等特定領域具有台灣所未有之優勢，另外美國在生產領域也有非常高的技術力，得以彼此扮演互補而發展的角色。

談及台灣對加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）看法，她表示，現在台灣正在檢討國家整體的經貿政策，盤點可調整管制的領域，需要更加完備的法規，並隨時進行滾動式檢討，相信台灣實際加入CPTPP的時候，將對整體架構帶來許多利益。