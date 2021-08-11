莫健：習獨斷 一人決策讓台海不確定

美國在台協會主席莫健。(記者張加／攝影)

美國 在台協會主席莫健表示，中國大陸國家主席習近平 一人決策為台海帶來高度不確定性，且很多人未意識到中方在多方面造成的威脅有多大，若未能有效應對將使美國和民主盟友在未來十年陷入困境。

莫健接受華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問，與該中心亞洲事務資深副會長葛林對談。莫健細數大陸變遷，包括從集體領導走向一人決策、越發自信獨斷、調整對台政策，及大陸在科技和網路攻擊等領域帶來的挑戰。

談到兩岸衝突風險，莫健說，大陸近年體制變化是危險因素之一，北京在多方面愈發自信專斷，關鍵決策由習近平直接下令，造成過去集體領導下不會發生的不確定性。

莫健表示，習近平表明推進統一的壓力，對台採灰色地帶戰術與脅迫行動，無關贏得台灣 民心，而是對台灣人民施加足夠壓力讓其自願統一。不過莫健認為這不會奏效，且香港先例在前，台灣不會想成為第二個香港。

另外，美國聯邦參議員譚美10日表示，將推動台灣成為州國民警衛隊的合作對象，建議美台共同實施軍事訓練，並指示國防部尋求更多與台灣軍隊的訓練機會，「當談到台灣與台灣海峽時，你會看到美國更加持續且明確的存在。」

譚美說，她高度關切「中華人民共和國將試圖奪取台灣」，但美國會制止中方，讓中方了解奪取台灣成本甚高，在精算過後連試都不要試。