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蔡英文：美日關切台海 是對中國軍事擴張傳遞信號

記者蔡晉宇／台北報導
蔡英文總統。(本報資料照片)
蔡英文總統。(本報資料照片)

蔡英文總統日前以視訊方式接受日本媒體「文藝春秋」月刊專訪。談及兩岸議題，蔡英文表示，近年來中國在亞太區域顯露出極大企圖心，為地區和平穩定帶來非常大不確定因素，若先進各國對台灣關心程度越高，合作程度越強，中國在包含軍事活動等政策決定上，就不得不更加慎重，而台灣一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。

蔡英文表示，今年4月日美領袖峰會的聯合聲明納入了「日美兩國強調臺灣海峽和平與穩定的重要性」內容，6月在英國所召開的「G7峰會」中，也提及台灣海峽和平與穩定的重要性，這代表世界上主要的先進國家對台灣海峽的和平與穩定極為重視，也充分證明，破壞台灣海峽現狀的並不是台灣。

蔡英文指出，台灣海峽的和平與穩定並非僅攸關台灣利益，相信在為自由開放印太區域的各國之中，台灣也得以扮演重要的關鍵角色，今後台灣也將會與理念相同的國家持續進行溝通與交流。蔡說，在近年來中國對亞太區域顯露出極大企圖心的背景下，日本、美國等國家討論台灣海峽表達關切，對持續擴張軍事的中國其實是送出一個「信號」，使中國在政策決定上，不得不更加慎重。

談及兩岸軍事力差距大幅擴大，但台灣國防預算並未充分增加。蔡英文表示，確實台灣的國防預算有限，因此做法是將資源集中在提升不對稱作戰能力、提高國防自主上，例如包含自主開發精準武器、或是機動性高的武器。

蔡英文指出，與周邊國家的合作與對話也不可或缺，希望在東亞區域中能早日構築安全事務的對話機制，而台灣在擬定安全戰略時，區域的和平與繁榮絕對是重要的考慮事項，也願意努力提升自身的防衛力量。

蔡英文表示，當今亞太區域各個國家的領導人，都面臨與中國間必須維持某種程度經濟關係的考驗，但在安全事務上卻抱持不安，這是非常困難的問題。就這點而言，台灣相較於其他的任何國家，可說是遭遇更大的考驗。

蔡英文指出，台灣政府對中國是採取「維持現狀」的立場，也就是「不冒進」政策，而一個很重要的地方是，擺脫對中國生產的製品、零件、軟體等高度依賴之現狀，讓貿易與投資能更多元的發展。

台灣 中國 蔡英文

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