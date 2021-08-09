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孫曉雅拜會外交部長吳釗燮 重申美國對台恆久承諾

中央社／台北9日電
外交部長吳釗燮（右）9日與美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅（左）會面。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右）9日與美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅（左）會面。圖／外交部提供

美國在台協會（AIT）表示，處長孫曉雅今天拜會外交部長吳釗燮，並說，對於能在美台關係史上最佳之際擔任處長感到興奮；吳釗燮指出，期待與美國等民主陣營國家合作，為維護全球和平穩定及繁榮貢獻心力。

美國在台協會（AIT）發布新聞稿表示，處長孫曉雅今天首度拜會外交部長吳釗燮，雙方會面中就廣泛議題有所討論，包括美台關係、經貿議題、疫情，及共同合作以拓展台灣的國際空間。

孫曉雅致詞指出，她很高興能再次回到台灣，對於能夠在美台關係達到史上最佳之際擔任美國在台協會處長，她感到相當興奮，「我期待拓展並深化我們的夥伴關係」。

孫曉雅強調，在疫情期間的美台合作關係，包括台灣捐贈美國個人防護設備，及美國捐贈疫苗給台灣，還有最近歐洲夥伴所宣布的對台疫苗捐贈。

孫曉雅表示，台灣被世界衛生大會排除在外，已對國際間控制疫情及防範未來公衛危機的共同努力造成損害。孫曉雅在會中也強調美國與台灣所共享的民主價值，以及美國對台灣恆久的承諾。

外交部也發布新聞稿，吳釗燮致詞表示，台美關係近年取得許多進展，特別感謝美國馳援捐贈台灣250萬劑疫苗，盼未來繼續與孫曉雅及所領導的AIT團隊在各領域緊密合作。

吳釗燮也提到，中國在全球各地持續擴張影響力，已引起美國等國家高度關切，台灣期待與美國等民主陣營國家共同合作，為維護印太區域及全球的和平、穩定及繁榮貢獻心力。

美國 台灣 疫情

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