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台灣收緊港人居留審查 香港成兩岸角力前哨點

記者羅印冲／台北7日電
在國安法壓力下，香港各界團體被迫取消舉辦2020年的雙十國慶活動，但仍有人挑戰國安法，去年10月7日在香港某處懸掛了印有中華民國國旗的宣傳海報。（中央社／讀者提供）
在國安法壓力下，香港各界團體被迫取消舉辦2020年的雙十國慶活動，但仍有人挑戰國安法，去年10月7日在香港某處懸掛了印有中華民國國旗的宣傳海報。（中央社／讀者提供）

去年6月，北京通過港版國安法，強調對香港擁有全面管治權，蔡政府表態為港人提供必要協助，被港方認定是介入香港事務，台港關係急凍。面對香港變局，政府以「國安」之名收緊各項審查。據知情官員透露，政府以「今年內」完成調整為目標。香港已然不再是「兩岸特區」，更像是兩岸角力前哨點。

台港關係降冰點另一指標是，港澳駐台辦陸續停運，而台駐港處最後一名官員倪伯嘉也於7月底返台。陸委會強調，各項業務暫未受影響，但對駐處可能面臨「最壞情況」，也備妥因應方案。

官方統計，去年赴台居留、定居港人逾1萬2000人，創歷年新高，其中獲居留許可人數比前一年增近一倍，顯示港人在國安法壓制下，移居台灣成選項之一。然面對香港逐漸「大陸化」，蔡政府基於國安因素，收緊對港澳相關政策，主要包括三大面向。

首先是港人移民政策，據現行規定，港人透過依親、投資或專業人士等身分來台「居留」，最快一年後可轉為「定居」並取得身分證。政府正研究將此「居留」時限延長為二至五年，把港人移民台灣門檻提高、時間拉長。

黨政人士表明，政策收緊方向明確，目前程序在盤點，接著會經公告、彙整各界意見，形成最新許可辦法後送政院核定，通過後才會正式公告實施。「未設時間表，但有時間感，也可說今年內完成是目標。」

其次是要求港澳人士在申報書上提供更多訊息。內政部去年規定，港澳申請人須申報，目前或過往曾在大陸黨政軍或公務機關、政治性機關，「或其於港澳投資之機構或新聞媒體」任職等訊息。

今年6月起，「港澳居民申請居留定居申報書」新增項目，要求填寫是否目前或曾在港澳政府部門任職，並宣誓或簽署聲明擁護「基本法」及效忠港澳政府。新版本要求填寫「現（曾）於大陸地區、香港或澳門之工作經歷」，刪去「畢業後或最近十年」等文字，等於要申報所有工作經歷。

第三是從嚴認定港資。目前認定陸資未到三成比率為港資企業。但當前香港環境已越來越難界定紅色企業，或其隱含陸資比例。在加強防範「假港資」等紅色資本滲透下，投審會審查標準將越趨嚴格。黨政人士就指，一方面是行政部門嚴審，尤其在資金來源認定上，要抓出陸資成分；其次是研議修改法規，目前都在盤點。

至於「難民法」，台灣朝野意見分歧，迄今並無明確方向。政府強調，目前依「港澳條例」18條，對因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之港澳居民，得提供必要援助。去年7月並啟動台港服務交流辦公室。

香港過去因其「一國兩制」環境，在兩岸間扮演特殊角色，有時也為兩岸接觸充當試水溫等橋梁作用，儼然「兩岸特區」。但如今在國安法實施的衝擊下，台港關係陷入冰點，加上蔡政府逐步收緊對港澳人士和資本審查門檻，雙方派駐官員也都撤回，台港幾退回到「中華旅行社」時代。

香港 台灣 投資

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