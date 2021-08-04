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防紅色鏈挖角 台關鍵技術員赴陸 陸委會將修法需申請

台灣新聞組╱台北4日電
陸委會日前公告，從事涉及國家核心關鍵技術業務的人員及離職未滿3年者，赴中國大陸需先申請。（新華社）
陸委會日前公告，從事涉及國家核心關鍵技術業務的人員及離職未滿3年者，赴中國大陸需先申請。（新華社）

陸委會日前公告修正兩岸條例第9條與第91條。未來，受政府補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的人員及離職未滿3年者，赴中國大陸需先申請；未經申請而赴陸者，最高可處新台幣1000萬元的罰鍰。

陸委會日前在官網公告「台灣地區與大陸地區人民條例」（兩岸條例）第9條、第91條修正草案。據知情人士表示，這次修法醞釀許久，各界都有反應，有鑑於大陸近年來持續竊取、吸納台灣核心關鍵技術與研發人員，因此在既有的赴陸管制架構下修法，以保護台灣的核心關鍵技術。至於核心關鍵技術的標準、委託或補助計畫的認定範圍，會由科技部依法認定。

根據第九條修正草案，國防、外交、科技、情報、大陸事務或其他相關機關從事涉及國家安全、利益或機密業務的人員，赴中國大陸應經過申請。另外，受政府機關（構）委託或補助達一定標準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或民間團體、法人、機構成員；受委託、補助終止或離職後未滿三年者，進入中國大陸也應經過申請。

據草案，具上述身分、欲申請赴陸的人員，會由內政部會同國家安全局、法務部、陸委會及相關機關組成的審查會審查許可。

而第91條修正草案則明定，上述人員未經審查許可而赴陸，可處新台幣200萬元以上、1000萬元以下罰款；違反返台通報義務者，委託或補助機關得處2萬元以上、10萬元以下罰款。

對此，國民黨立委林思銘指出，不反對更嚴謹的規定以防研發成果外流，但陸委會此次修法只針對赴陸人員審查，不夠全面，且針對性強烈。

林思銘指出，科技人才及技術外流，影響產業發展，一旦失去競爭力，影響層面更直達國安層級，不論外流到哪個國家，對台灣都會造成傷害，因此規範要有一致性，赴大陸要審核，赴美、日、韓等其他國家同樣也要接受審核，單獨修正兩岸條例並不夠嚴謹。

產業界人士解讀，相關政策看得出是要防止紅色供應鏈挖角潮，先前如紫光集團、華為及不少武漢地區半導體封測廠商大量向台灣挖角。即使半導體產業在當地出現「爛尾」，還是吸引不少工程師的關注。

業界人士指出，大陸現在有些半導體產業投資要另起爐灶，台灣還是主要人才來源。

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