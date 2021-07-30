美參院外交委員會通過法案 挺台灣重返WHO

美軍第七艦隊勃克級神盾飛彈驅逐艦班福德號28日穿越台灣海峽，是美艦今年以來七度過台海。（取材自美軍第七艦隊臉書粉專）

美國 聯邦參議院外交委員會28日口頭表決通過法案，要求美國國務卿協助台灣 重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分，國務卿未來在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會（WHA ）結束後，應向國會報告美國的精進作為；該法案將送往參議院審查，若獲兩院支持通過，經美國總統拜登簽署後即可成為法律。不過，北京昨要求，美方應停止助台拓展國際空間。

美艦今年七度過台海

美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號28日在台海例行過境，第七艦隊表示，這是展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。這也是拜登政府上任以來，美國海軍第七次通過台海；前六次分別為2月4日馬侃號，2月24日魏柏號，3月10日芬恩號，4月7日馬侃號，5月18日魏柏號，與6月22日魏柏號。

今年適逢中美共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念，台灣國防部昨首度邀請美國在台協會台北辦事處安全合作組長葛沛迪上校首度登上國軍「莒光園地」，緬懷飛虎隊事蹟；葛沛迪也公開表示，台美正進行一項援助與災害防救領域的合作，美台現在是「新夥伴關係」。

大陸外交部發言人趙立堅昨表示，美國有關法案違反一中原則與中美三個聯合公報規定，也違反聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的基本原則，美方應停止助台拓展國際空間。解放軍東部戰區也指責，美艦頻頻實施類似挑釁行徑，說明美國是台海和平穩定最大破壞者、台海安全風險最大製造者。

美國國務卿布林肯在今年WHA視訊會議舉行前發布聲明，「支持恢復台灣在WHA的適當地位」；國會也展現支持台灣參與WHA的意志，法案提案人、委員會主席梅南德茲表示，中國大陸阻撓台灣取得觀察員身分，不僅狹隘且危及國際社會。

法案指出，美國需採取更多作為協助台灣參與國際社會，尤其是WHO。台灣自1997年起爭取加入WHO，2009年在美國與理念相近國家支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與WHA；蔡英文總統上任後，中方開始抵制台灣參與國際活動，2016年的WHA邀請函上被加註「台灣的參與是基於一中原則」，隔年起迄今均未曾獲邀。

法案提到，國家地位並非參與WHA的必要條件，去年5月WHA線上大會，也有很多觀察員不是WHO會員及非政府組織；病毒無國界，將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。