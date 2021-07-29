美參院外委會通過 要求國務卿協助台灣重獲WHA觀察員

美國 聯邦參議院外交委員會28日口頭表決通過法案，要求美國國務卿協助台灣 重獲世界衛生組織（WHO）觀察員身分；國務卿未來在台灣未取得觀察員身分的每屆世衛大會（WHA ）結束後，應向國會報告美國所做的改變與精進作為。

此外，美國海軍第七艦隊勃克級驅逐艦班福德號（USS Benfold，DDG 65）在當地時間28日依據國際法在台海例行過境，第七艦隊表示，這展現美國對自由開放印太地區的承諾；美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

這是拜登政府上任以來，美國海軍第七次通過台海；前六次分別為2月4日馬侃號，2月24日魏柏號，3月10日芬恩號，4月7日馬侃號，5月18日魏柏號，與6月22日魏柏號。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在今年WHA視訊會議舉行前發布聲明，「支持恢復台灣在ＷＨＡ的適當地位」；國會也展現支持台灣參與WHA的意志，這部法案提案人、委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）表示，中國阻撓台灣取得觀察員身分，不僅狹隘且危及國際社會。

這項法案指出，美國需採取更多作為協助台灣參與國際社會，尤其是WHO應盡速終結新冠疫情比較恰當。

法案指出，台灣自1997年起爭取加入WHO，2009年在美國與理念相近國家支持下，加上兩岸關係改善，獲邀以觀察員身分參與WHA；蔡英文總統上任後，中方開始抵制台灣參與國際活動，2016年的WHA邀請函上言明「台灣的參與是基於一中原則」，隔年起迄今均未曾獲邀。

法案提到，國家地位並非參與WHA的必要條件，去年五月WHA線上大會，也有很多觀察員不是WHO會員及非政府組織；病毒無國界，不必要地將台灣排除在全球衛生合作外，只會增加全球傳染病所帶來的危險。

法案在委員會審查時，獲得梅南德茲與共和黨首席議員芮胥（James Risch）支持，以口頭表決方式通過，將送往參議院審查；若獲兩院支持通過，送往白宮交美國總統拜登簽署後即可成為法律。