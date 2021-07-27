史上頭一遭 美現役軍官將登「莒光園地」

去年8月美國在台協會「安全合作月」活動，當時台灣陸軍司令、現任參謀總長陳寶餘（右）穿著軍裝參訪AIT新館，由葛沛迪上校（左）接待。（取材自臉書）

今年適逢中美共同抗日的「飛虎隊」成立80周年紀念，國防部 將邀請美方現役軍官登上電視「莒光園地」鏡頭，藉由飛虎隊事蹟，向全軍說明區域現勢與台美軍事合作重要性。若順利，這將是美軍有史以來首度登上國軍政教節目「亮相」，台美除過往緊密的軍事合作外，在形式上預料也將日趨公開。

國防部計畫邀請在「莒光園地」亮相的美軍軍官，是美國 在台協會（AIT ）台北辦事處安全合作組組長葛沛迪（Brady Crosier）上校，而按一般台美交往程序準則了解，葛沛迪在台行動與言論均須經美國國務院核准，此舉據信是國務院今年4月發表最新「對台交往準則」鬆綁台美官式交往的體現之一。

今年適逢「飛虎隊」80周年紀念，空軍原訂8月中旬在花蓮舉行慶祝活動及文物史料陳展，並發函邀請美國在台協會官員與飛虎隊後代赴台與會，但因新冠肺炎疫情管制影響，空軍改採備案，國防部則製作紀念專輯於29日「莒光園地」首播，計畫邀請葛沛迪代表美方追懷飛虎隊事蹟，同時說明印太區域情勢與台美軍事合作重要性。

美軍在台軍事合作向來諱莫如深，尤其AIT由現退役軍官組成安全合作組的前身「技術組」，在台活動均屬機敏，但近一年來安合組人員不但陪同美方官員參訪部隊、參與官式活動，甚至出面主持在台美軍陣亡將士紀念活動，並由AIT社群公開影像。去年8月AIT「安全合作月」間，AIT甚至公布葛沛迪與時任陸軍司令、現任參謀總長陳寶餘的合影，當時陳寶餘率部穿著軍裝參訪AIT新館，由葛沛迪出面接待。

據了解，過去因應台美軍事合作皆列機敏事務，從未有美軍出現在國軍公開宣教場合，葛沛迪此次若順利在「莒光園地」順利亮相，將是台美軍事合作形式上的首例。