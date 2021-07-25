黑白集／喊中華隊加油 瑞莎被出征

東京奧運23日舉行開幕式，中華代表團進場，眾人皆難掩開心神色。(中央社)

維基百科介紹瑞莎：烏克蘭 裔中華民國籍模特兒、藝人、演員、韻律體操運動員。歷經波折才成為中華民國國民的瑞莎絕對想不到，僅僅因為一張「中華隊加油」大頭貼照，竟成為被出征的對象。

諷刺的是，張忠謀才代表蔡總統在APEC喊話：中華台北需要更多疫苗 ；總統府滿意表示，張忠謀圓滿達成任務。沒有人反對中華台北向國際要疫苗，但去東奧比賽必須叫台灣 ，這是怎樣的分裂人格，或國格？

瑞莎可是真正的「生根台灣」。她須先放棄烏克蘭國籍，才能入籍中華民國。她說愛台灣沒有原因，因為認真的愛不需要有原因，台灣不是很完美，但她就是很想為台灣做些什麽。因此除了演藝事業，她還努力幫助台灣韻律體操發展。

但瑞莎畢竟不敵酸民和網軍的「認知作戰」；她解釋說「只是想多多支持我們去參加奧運為國爭光的台灣選手們」，並把「中華隊加油」換成「台灣加油」。

中華民國無法以正式國名出席奧運，選手只能扛「中華台北」會旗參賽，這是國際政治現實；三年前東奧正名公投幸遭否決，否則「台灣隊」恐連東奧開幕都進不了場。

蔡英文首次贏得總統大選後聲援藝人周子瑜說，「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉。」五年半後，中華台北可以出去要疫苗，但出征東奧會被出征。