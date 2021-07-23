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美參院軍委會通過國防授權法 加強美台防衛合作

台灣新聞組／台北23日電
美國參議院軍事委員會通過2022財政年度國防授權法案，要求就美台增進防衛合作可行性進行評估。（路透）
美國參議院軍事委員會通過2022財政年度國防授權法案，要求就美台增進防衛合作可行性進行評估。（路透）

美國參議院軍事委員會通過2022財政年度國防授權法案，法案除呼籲美方維持足以恫嚇中國單方面改變台海現狀的能力，也要求就美台增進防衛合作可行性進行評估。

中央社報導，參議院軍委會兩黨領袖22日宣布，委員會以23比3的票數，通過總額高達7779億美元的「2022財政年度國防授權法案」（FY 2022 NDAA）。法案接下來將送交參議院全院審議。

法案完整內容尚未對外公布，但根據參議院軍委會公布的40頁法案摘要，對台部分主要著重在協助台灣提升防衛能力、探索美台增進防衛合作可行性，以及確保美軍維持足以嚇阻中國武力犯台的能力。

根據法案摘要，法案要求美國行政部門就增進美台防衛合作、美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性與適當性，對國會進行簡報。法案也要求美國國防部長評估台灣不對稱防衛能力，並提出如何協助台灣提升相關能力的計畫。

面對中國對台侵略野心，法案指明，美國政策是美軍應維持足以阻止中國對台灣造成「既成事實」（fait accompli）的能力，以嚇阻北京用武力單方面改變與台灣之間現狀。

「既成事實」泛指中國在美軍尚未作出有效反應前，利用軍事力量奪取台灣控制權，同時讓美軍相信採取應對行動將非常困難，或得付出高成本。

此外，根據法案摘要，法案也要求行政部門，針對美國國防部在嚇阻與回應中國以武力改變台海現狀上所做的努力，對國會進行簡報。

眾議院軍事委員會底下相關小組，預計在28日至29日審議眾院版2022財政年度國防授權法案。眾議院軍委會則表定於9月1日對法案進行審理與表決，通過後才會交由眾議院全院表決。

若參眾兩院通過版本不同，法案須經過兩院協商最後版本，並各自表決通過後，才會送交總統簽署後生效。

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