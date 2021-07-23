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美國務院報告：台灣5G半導體鏈扮區域要角

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務院21日公布最新投資環境報告，指台灣在半導體、5G等領域具備先進研發能力，在國際科技供應鏈具主導地位。(本報資料照片)
美國國務院21日公布最新投資環境報告，指台灣在半導體、5G等領域具備先進研發能力，在國際科技供應鏈具主導地位。(本報資料照片)

美國國務院21日公布最新投資環境報告，指台灣在半導體、5G等領域具備先進研發能力，是區域高科技供應鏈中心，且台灣政府一直積極與外國投資人建立夥伴關係，以促進具有韌性的生產網絡。

報告指出，台灣是區域與全球貿易投資的重要市場，在半導體、5G、人工智慧（AI）、物聯網（IoT）等新興科技產品研發擁有先進研發能力，因此在國際科技供應鏈具主導地位，是區域高科技供應鏈中心。台灣為全球前25大經濟體之一，去年是美國第9大貿易夥伴。

報告說，為避免供應鏈「斷鏈」，部分國內與外國投資人將台灣視為「戰略遷移替代方案」。台灣政府也在2019年1月啟動方案，吸引台商回流，因應電子製造業關稅升高問題，並分散風險。

這份報告表示，台灣歡迎且積極吸引外人直接投資（FDI），並與美國及他國企業建立夥伴關係。蔡英文政府計畫透過增加國內投資與FDI來刺激經濟成長，也會提供投資誘因，並運用台灣在先進技術、製造、研發等方面的優勢，吸引外資。

報告重申，台灣的金融、批發、零售及電子業仍是外商直接投資首要目標，而台灣吸引的美國投資人領域涵括先進技術、數位、傳統製造業及服務業。

台灣的能源安全也被列入投資環境報告，今年度的報告提到，台灣計畫在2025年前逐步淘汰核電，增加天然氣和再生能源發電，企業界也因此質疑台灣長期能源政策的可行性。

至於台灣投資環境的結構性障礙，和去年一樣，包括過度或不一致的監管；國內與國有企業在公用事業、能源、郵政、交通、金融、房地產等領域的市場影響力；部分敏感產業限制外資持股；以及對疑為陸資進行監管審查。

國務院這份年度報告評估超過170個國家與經濟體的商業環境，由美國各駐外館處經濟官員撰寫，內容會納入商務部國家商業指引，提供有意發展海外市場的美企參考。

台灣 投資 美國

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