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學者：蔡英文慰問求兩岸止血 是正面訊息

記者呂佳蓉╱台北23日電
蔡英文總統對鄭州水災表達慰問，學者認為背後有很大的政治學，對大陸而言是正面訊息。(本報資料照片)
蔡英文總統對鄭州水災表達慰問，學者認為背後有很大的政治學，對大陸而言是正面訊息。(本報資料照片)

蔡英文總統對鄭州水災表達慰問，大陸國台辦昨對「台灣有關方面」表示感謝。兩岸重量級學者趙春山受訪時表示，中美關係影響到兩岸關係，由蔡總統率先表示慰問，背後有很大的政治學，功能是為兩岸「止血」；上海涉台學者包承柯則說，這對大陸而言是正面的訊息，但他不認為一次慰問可以改變兩岸緊張態勢，兩岸大環境沒有改變，還需更多積累與努力。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山昨受訪表示，如今，在大背景下中美關係往緩和的方向走，美國副國務卿薛曼將訪問大陸，中美或將恢復對話，這會對兩岸關係產生主導作用，蔡的表態是不希望兩岸關係更壞。

趙春山強調，中美顯然發現不要為台海問題發生衝突，而蔡政府也並非不知道兩岸的敏感性，懂得在兩岸關係有所節制。他認為大陸或可順勢與台灣緩和關係，後續需觀察大陸的動作。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，蔡英文在第一時間表達慰問，說明她心裡有兩岸同胞情的想法，這是正面的訊息。

不過，包承柯說，兩岸問題是另一個邏輯是台灣不接受「九二共識」，但大陸堅持「九二共識」，大環境沒有變化，兩岸關係緩和還需共同努力與積累，「兩岸間尋找和平環境，也是我們要做的事」。

台灣 蔡英文 美國

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