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香港電台遵守一中 禁用中華民國

台灣新聞組／台北21日電
香港電台發通告，禁用「中華民國」等涉台用語。（路透）
香港電台發通告，禁用「中華民國」等涉台用語。（路透）

香港電台就涉及台灣方面的用語，向員工發出內部通告，指出香港電台作為公共廣播機構及香港政府部門，必須嚴格遵守一個中國的原則，對台灣官員及部門的稱謂，會用「台灣地區/當局領導人」、「台灣行政機關」等，即時生效。

該通告並指，香港電台作為香港公營廣播機構，在提及台灣相關議題上，應該高度小心用字，避免使用不恰當的字眼，並提供正確全面的資訊，推廣一國兩制及國民身分認同。通告舉例指，涉及台灣時，「中華民國」、「國立」及「行政院」等字眼一定不能使用，在任何情況下，也不應視台灣為主權國家。有香港電台員工透露，高層告知青天白日滿地紅旗及台灣總統府照片往後亦不能再使用。

香港電台發言人表示，香港與台灣同屬一個中國。特區政府一直按照「中華人民共和國香港特別行政區基本法」、一個中國原則及北京處理香港涉台問題的基本原則和政策（錢七條）處理涉台事務。

「港區國安法」實施後，「中華民國」在港幾乎銷聲匿跡，過去雙十國慶，可掛中華民國國旗，持中華民國標語到紅樓慶祝，如今都已不可能。

有學者表示，有關用語過往按各新聞機構編輯自主方針處理，一般較有彈性，認為香港電台立下用語規範是反映與中央對台立場接軌，憂未來在其他政治敏感議題上或有更多規範，或延伸至其他傳媒、教育及公共領域。

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