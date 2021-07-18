台海巡署首派訓美海岸防衛學校官校生 本月出列

美國海岸防衛學院一景。取材自United States Coast Guard Academy臉書粉專

台美共同簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，這是美國 拜登政府與台灣 簽署的第一份備忘錄，至今仍列機密。而據證實，這項備忘錄本月啟動第一項合作案，海岸巡防署本月出具訓額，由海軍官校績優學生接受美國在台協會（AIT /T）鑑測，派訓美國海岸防衛學校，四年大學制順利學成返國後，可望成為海巡署艦隊分署首位軍職初官。

針對上情，國防部表示應由海岸巡防署說明，海巡署則以此案被核定為機密，不便對外說明。

據證實，海岸巡防署出具訓額，本月選派一名績優、英文托福合格的海軍官校一年級生，接受美國在台協會台北辦事處體測與口試，將送訓美國海岸防衛學校。未來完成四年學業返國並取得必要的艦艇訓練簽證後，即派赴海岸巡防署艦隊分署任職。

這位男性海軍官校生是台灣首位派赴美國海岸防衛學校（United States Coast Guard Academy，USCGA）就讀四年制的官校生。過去海巡署也曾派遣警職人員赴該校靜修受訓，但都屬特定如油汙防制等短期課程，就讀聯邦四年制軍校則是首位。

據海巡署官員透露，艦隊分署在組織改造後，已「軍警文」並用，目前有少部分具備動力小艇船照、自海岸巡防總局轉任的軍職人員，在各海巡隊負責駕駛多功能巡緝艇。未來這名自美國海岸防衛學院學成歸國的少尉，在通過航港局基礎航海人員測驗後，即可登艦服役，相關船照可由海巡署認證，以軍照轉公務船舶所需證照，未來並可望擔負台美海巡安全合作交流橋樑。

而此案人員的產生上，訓額屬於海岸巡防署，即學成後須派赴海巡署服役者，人選則由國防部自選成績績優、英文托福、SAT合格學生，依照美國聯邦官校規定完成申請資料，再由AIT官員實施口試與體能鑑測簽證，AIT會將合格人員資料送交招生委員會審查，由美方決定是否接受，通過後，則寄發I-20入學許可與錄取證書。

據了解，這名海軍官校學生本月在官校接受美國在台辦事處（AIT/T）安全合作組鑑測人員體能測驗，通過後前往AIT/T實施口試。而美國各聯邦軍校體測要求有些許不同，以西點軍校為例，體測項目有1英哩徒手跑步、折返跑、籃球擲遠、拉單槓、伏地挺身、仰臥起坐等，海岸防衛學院則應要加考游泳。

國軍軍校留外學生區分英語系、西語系，西語系目前僅有陸軍官校送訓，因我們中南美洲邦交國，幾乎都是以陸立國；而以英語系而言，即為美國，可再區分聯邦軍校、州立軍校。未獲選就讀聯邦軍校者，再改報名派赴州立軍校。

美國海岸防衛隊學院，位於美國康涅狄格州新倫敦，為美國海岸防衛隊所屬軍事院校，主要任務是負責培訓美國海岸防衛隊的軍官。