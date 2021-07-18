海地、史瓦帝尼政局不穩 與台邦交生變？

中華民國友邦史瓦帝尼陷入獨立50多年來最嚴重反政府示威，圖為史瓦帝尼在前年中華民國國慶大會上參與慶祝遊行。（本報資料照片）

中華民國邦交 國海地及史瓦帝尼近期都傳出政治風暴，海地總統摩依士被暗殺，史瓦帝尼則陷入獨立50多年來最嚴重反政府示威，近期兩國再傳與中華民國邦交生變。涉外人士說，兩國政局不穩是否引發邦誼生變，相關單位高度關注，目前又以史瓦帝尼狀態較棘手，台灣 甚至陷入被當地輿情歸類「支持獨裁政權」，角色尷尬。

涉外人士指出，摩依士被暗殺調查仍持續，現在消息未明朗，儘管刺殺案真相未有定論，但根據涉外系統回報，邦交狀況目前尚穩定，也未見大陸趁亂出手。

相較於海地，史瓦帝尼情況較複雜。相關人士說，近年中國大陸在非洲多所施力，目前僅剩史國未被攻克，原因與擁有絕對權威的史國王室和台灣長年交好的態度有很大關聯；一旦王室倒台，史瓦帝尼轉向與大陸建交的機會將隨之上升。

涉外人士指出，史國動亂根本原因與政權長年獨裁有關，這次事件在當地也傳出「台灣在背後主導鎮壓」陰謀論，理由包括台灣在2019年捐贈兩架直升機給國王恩史瓦帝三世，形同援助獨裁者鎮壓人民，當地社群媒體也多有類似說法，指控台灣政府支持獨裁者；雖然台灣在當地深耕多年，形象並非一面倒負面觀感，但相關單位已留意外交形象的損害，正著手澄清。

涉外人士表示，台灣面對如此情勢並非孤軍奮戰，在7月4日美國 駐史國大使館就公布由台灣、美國、歐盟、英國所發出的聯合聲明，內容旨在鼓勵史國內部對話、化解彼此歧見，並反對任何暴力行為。台灣被納入聯合聲明，象徵西方世界對台灣在當地外交角色的認可態度，將有助於台灣從不同層面，繼續穩固非洲唯一的邦交國。

中華民國外交部表示，台史於1968年建交，台灣透過醫療團及技術團推動有利國計民生發展的合作計畫，深獲史國朝野肯定，將持續透過台灣模式的合作精神深化邦誼。