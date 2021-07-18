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新聞眼／外交成就 不只是掛幾面國旗

記者蔡晉宇
台灣邦交國海地、史瓦帝尼的政局接連亮紅燈，圖為中華民國前年國慶大會，海地參與遊行。（本報資料照片）
台灣邦交國海地、史瓦帝尼的政局接連亮紅燈，圖為中華民國前年國慶大會，海地參與遊行。（本報資料照片）

邦交國海地、史瓦帝尼的政局接連亮紅燈，既是個案也是通案，攤開中華民國僅剩的15個邦交國，國內人權紀錄不佳、政局未長期穩定者不在少數；台灣在國際處境困難，力拚維繫邦交之餘，如何避免被歸類為獨裁者幫凶，甚至金援不得民心的政權，亦是值得留意課題。

2016年蔡政府上台後，摒棄馬政府的活路外交、外交休兵政策，改採「踏實外交」，其重要內涵包括強化外交軟實力，深化與現有邦交國間的夥伴關係創造雙贏。但從史瓦帝尼案例來看，踏實外交並沒有顯著成果；雖然台灣在醫療、農耕上多年來協助史國人民，也在當地建立一定口碑，但在大動亂時，民意仍視台灣為擁護獨裁王室，甚至認為扮演協助鎮壓百姓角色，卻也是不爭的事實。

海地的案例中，雖表面上民主國家，但2010年海地大地震時，各界湧入鉅額捐款去向不明，其國內貪汙情況早已在國際上有名聲；被刺殺的總統摩依士更深陷總統任期爭議中，「民選獨裁」的黑影幢幢。台灣在維繫邦交上，始終繞不開與這些有爭議的掌權者打交道。

中國大陸不斷外交挖牆角下，確實要維持僅有的邦交國大不易。但台灣派出大量人力、物資和金錢下，這些國家人民反而被在國內不得民心的政權壓迫，顯然違背台灣人民所追求的民主精神，也不禁令人想問，維繫如此外交關係的意義究竟何在？如果只求將鎮壓民主示威國家的國旗繼續掛在外交部，就是外交成就嗎？

蔡政府的踏實外交雖立意良善，但如何落實，避免在面對有爭議的政權時，為維繫邦交再走回金錢外交泥淖。台灣有別於大陸之處，正是在金援之餘，有更大空間能在民主價值的框架下，更多層面發揮細膩的外交軟實力，建立雙方人民都有感的外交關係，如此建立的邦交，也才會是「真朋友，真進展」。

邦交 台灣 中國

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