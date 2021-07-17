涉洗錢滯台600天 中國創新主席向心：連疫苗也沒法打

中國創新投資公司董事會主席向心（左）與妻子龔青（右）涉買豪宅洗錢遭起訴，台北地院16日開庭。（記者林孟潔／攝影）

中國創新投資公司董事會主席向心與妻子龔青，涉協助大陸國太公司赴台購買豪宅洗錢遭檢方起訴，台北地院昨天開庭傳喚向心夫婦，向心走出法庭時說，因案被困在台灣 600天，除生活消費不方便，「連疫苗也沒辦法打」。

向心辯護律師指出，向心夫婦台灣居留證已過期，平日生活除了叫Uber Eats，手邊沒有可動用現金，他們到銀行希望能從香港 匯錢來台，但因居留證過期被銀行拒絕，希望法院給予協助；律師說，向心夫婦被迫留在台灣，沒有權利做任何事情，想接種疫苗也沒辦法。

法官指出，若要法院主動出具證明或提供協助是不可行的，若向心夫婦有需要，可請相關機關來文詢問，法院會在許可範圍內回覆。

北院昨針對向心夫婦召開準備程序庭，律師指出，檢方應具體說明向心犯洗錢罪的類型、前置犯罪為何？依檢方起訴指出，向心持有的公司取得股款後，轉至個人香港帳戶，是屬移轉或收受？再者，向心夫婦將香港個人帳戶資金轉至台灣帳戶後購買房產，是屬於收受或移轉洗錢行為？

律師強調，向心來台買房的資金與股款無關，檢方所述資金流向並沒有事證支撐；檢方應說明評價向心是一個洗錢罪，抑或是數個洗錢罪？

律師指出，向心另案涉國安法，針對手機 數位鑑識爭執證據能力，檢方回應，向心手機在訊問時，經向心同意提出，有記明筆錄。

法官諭知8月20日再開庭，檢方應就辯方提出犯罪事實的法律評價爭議提出說明，並提出向心同意交出手機的筆錄記載。