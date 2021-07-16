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「台灣地區，這樣不行」讓鴻海台積炸鍋 羅秉成稱為尊嚴

台灣新聞組╱台北16日電
行政院發言人羅秉成表示，買BNT苗不但貨要買到，國家的利益也要顧到。(本報資料照片)
行政院發言人羅秉成表示，買BNT苗不但貨要買到，國家的利益也要顧到。(本報資料照片)

民眾黨立委高虹安日前在政論節目爆料，台積電鴻海永齡基金會在BNT疫苗採購合約畫押前，因行政院發言人羅秉成認為「台灣地區」字眼出現在上海復星證交所公告中，「這樣不行」，讓兩間企業「炸鍋」，她昨再次表示，協商過程中，行政院對於政治考量「比預期多很多」。對此行政院發言人羅秉成則回應，「過程中兩捐贈單位與政府立場完全一致，這裡面並沒有不同的看法」。

來源：聯合新聞網

立法院民進黨團幹事長劉世芳則批評，談判合約都是機密的，希望不要做任何臆測，「高虹安在政論節目上斷章取義很不妥當，若她有疑問可去找鴻海創辦人郭台銘幫忙解釋」。

對於羅秉成及劉世芳說法，高虹安不願做任何回應。但據知情人士透露，最後仍照兩家企業原本的方式簽訂合約，條文中署名「TAIWAN R.O.C」。

高虹安13日在東森電視台政論節目「關鍵時刻」透露BNT疫苗採購過程，先由鴻海、台積電和上海復星及BNT原廠簽採購合約，再由政府簽捐贈合約；她表示，兩間公司的法務代表都談到以「TAIWAN R.O.C」簽訂合約，沒想到最後畫押前，羅秉成卻認為「台灣地區」出現在上海復星證交所公告，「這樣不行」。

高虹安無奈地說，「台灣地區」字眼是出現在上海復星於證交所的公告中，該公告是給對岸的人看，「怎麼可能在對岸公告中更改字樣？」另台灣法規資料庫中的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，用詞就是台灣地區，「發生這樣的事情，滿讓人灰心」。

羅秉成表示，不但貨要買到，國家的利益也要顧到。國家利益包括國家尊嚴與地位，這是政府的角度與立場，必須嚴肅面對，除涉及公權力行使，也是兼顧國家尊嚴與地位而必要的。他也說，相關契約條文一定是用國家官方的正式名稱，兩捐贈單位最後也守住了，「最重要的是貨要能夠到，中間就不要橫生枝節」。

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