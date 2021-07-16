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蔡政府要求苛刻「近乎羞辱」 買BNT險破局

記者李光儀／台北18日電
台灣自購的AZ、莫德納和日本贈的AZ疫苗15日陸續抵台，醫福會執行長王必勝（左起）、衛福部長陳時中及疾管署長周志浩親自前往接機，三人戴上台日友好口罩，謝謝日本政府和人民對台情誼。(記者鄭超文／攝影)
台灣自購的AZ、莫德納和日本贈的AZ疫苗15日陸續抵台，醫福會執行長王必勝（左起）、衛福部長陳時中及疾管署長周志浩親自前往接機，三人戴上台日友好口罩，謝謝日本政府和人民對台情誼。(記者鄭超文／攝影)

鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。知情人士坦言，堅持「原廠標籤」確實會讓交貨期程慢三周，但談判過程來自政府的諸多要求，也是簽約延誤、影響交貨的因素之一，政府對簽約內容的要求非常多，「台灣地區」之爭只是其一，更多的是在一些細節、字句的斟酌，苛刻到近乎「羞辱」對方的地步，台積電、鴻海高層都提醒府院高層，如果堅持下去可能會導致談判破局。

參與此次和上海復星談判的知情人士表示，在簽約前後，BNT和上海復星都很努力幫台灣趕進度；不過不管怎麼趕，有些固定的期程是無法省略的。BNT開出來的期程，是另外製作、黏貼標籤需要3周，生產時間約6到8周，之後還要靜置4到6周，加總就是13至17周，最樂觀估計，第一批交貨時間是9月底左右。

外傳台方堅持「原廠標籤」，導致交貨期程往後延。對此，指揮官陳時中說「任何標籤不會影響疫苗製造進貨」。但知情人士說，陳時中的說法與事實不太符合，台灣確實是透過上海復星代理購得疫苗，運到台灣的標籤，既不能用BNT或輝瑞的標籤，又要求不能用「復必泰」；要為台灣打造「專屬標籤」，就必須重新設計生產；BNT疫苗的標籤必須能抗攝氏零下70度冷鏈，因此上膠、黏貼都有特殊的流程，標籤製作是外包的，沒有簽約，不會提前製作。

知情人士透露，當談判進入最後一周，關於「台灣地區」的稱謂，是造成雙方一度瀕臨破局的主因，行政院對於上海復星即將發布的重大公告和合約裡，含有「台灣地區疾病管制機構」字樣很不滿，要求更改；但上海復星的重大公告是在上海證交所發布的，根本不可能有更改的空間。也因此，發生了後來台積電、鴻海高層都提醒府院高層，如果堅持下去可能會導致談判破局的事情。

對於政治力介入BNT疫苗採購一事，台積電董事長劉德音昨天表示，台灣疫苗採購一開始或許是有政治力干擾，然而這次台積電、鴻海以及永齡基金會採取的商業模式，並沒有受到政治力干擾，不然也不會成功採購到BNT疫苗。

台灣 疫苗 台積電

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