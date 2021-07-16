美「老鷹法案」眾院外委會送出 推動台駐美處更名

美國聯邦眾議院外交委員會15日表決通過「老鷹法案」。（路透）

美國 聯邦眾議院外交委員會15日表決通過簡稱「老鷹法案」的確保美國全球領導地位與參與法案（Ensuring American Global Leadership and Engagement Act），美將回應中國 在新疆地區維吾爾族所實施的種族滅絕，強化與台灣的外交、安全和經濟關係，法案要求國務卿啟動協商駐美處更名案。

法案指示國務卿以「更名為『台灣駐美代表處』（Taiwan Representative Office in the US）」為目標，尋求與台方駐美處官員進行協商。

談到強化美台關係，法案除了重申台灣關係法 、美中三聯合公報與六項保證，與美國對台承諾一致，也支持台灣落實其不對稱防衛戰略，敦促台灣增加國防支出。

法案要求美國以雙邊自由貿易協議為目標，與台灣積極進行貿易對話；擴大經濟和科技合作，推動供應鏈安全。

老鷹法案也說明與修正去年3月生效的「台北法案」，指聯合國大會2758號決議，確認中華人民共和國是聯合國唯一合法的中國政府代表，該決議案不涉及台灣及其人民在聯合國及其相關組織的代表權問題，未就中華人民共和國與台灣關係採取立場，也沒有關於台灣主權的聲明。

法案提到，美國反對任何在未經人民同意下，逕自改變台灣現狀的企圖；要求美國政府在國際組織內發揮影響力，抵制中方在其中曲解有關台灣的決議或政策。

至於新疆，法案提到，美國應持續揭露新疆現況，與歐盟等盟友共同關切維吾爾族人待遇，採取聯合行動抵制中方輸出威權主義。

這是一部由眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）所提出的抗中法案，委員會尚未公布最新修正版本內容，據日前提出的修正案，全案共612條，遍及科技、經濟、外交等領域，討論應對中方挑戰時分區域詳列。

這部法案以四票之差表決通過，未獲共和黨支持，兩黨對法案中有關資助氣候變遷、收緊科技出口管制，與限制取得機敏個資等存在歧見。

該委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）事後表示，法案制定過程中沒有共和黨聲音，沒有新作法讓中共真正為惡行負責，且將美國的綠色能源政策置於應對中方引發的國安風險之上。

米克斯則說，這部法案為回應中方挑戰提供堅實基礎，例如，回應中國大陸對維吾爾族實施的種族滅絕，為香港人民提供臨時的保護與庇護；施壓中國大陸處理氣候危機，並提供「一帶一路」的替代選項。

一帶一路指的是中國大陸透過協助外國興建基礎建設，以擴大其國際影響力，也被批為「債務陷阱外交」。

老鷹法案14日通過眾議院外交委員會後，下一步將送往眾議院院會審議；還須通過參議院同意、送往白宮交由總統拜登簽署，才正式成案。在此之前，美國聯邦參議院6月8日通過「2021美國創新及競爭法」（US Innovation and Competition Act of 2021），也是抗中重要法案，均須兩院協調一致版本。