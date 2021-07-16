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美「獵狼犬」軍機快閃抵台送外交郵件 北京警告台美勾連

台灣新聞組／台北16日電
美軍一架C-146A「獵狼犬」行政專機15日短暫停留松山機場，圖為同款飛機。（取材自美國空軍官網）
美軍一架C-146A「獵狼犬」行政專機15日短暫停留松山機場，圖為同款飛機。（取材自美國空軍官網）

一架美軍C-146A「獵狼犬」專機昨天上午飛抵松山機場，30多分鐘後離去；外傳運送新任美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅相關物品赴台。這是美方首度以軍機，採取專人專機方式，運送新舊處長交接所需物品至AIT，AIT及台外交部及軍方皆無相關說明，大陸國防部與國台辦表達「嚴重關切」。

本報系聯合報報導，AIT台北辦事處前處長酈英傑昨搭機返美，新處長孫曉雅居家檢疫14天及自主健康管理七天期滿後將正式就任。AIT說，孫曉雅擁有30年外交官資歷，對東亞和太平洋地區有深厚了解，對外交事務也抱持高度承諾和熱忱；孫曉雅期待在歷任處長打造的成功基礎上再接再厲，讓美台關係更上一層樓。

據指出，美軍行政專機由日本沖繩基地起飛，9時30分降落松山機場，原定停留一小時，遞交物件後提早24分鐘於10時6分離開。

台北中國時報報導，據了解，該軍機抵台後，由專人將一份包裹送交給AIT，隨後即快閃離開。至於「外交郵件」內容，主要是AIT處長交接時所需使用的公務用品和文件，以及孫曉雅接任後所需使用的公務用具。

據軍方相關人士說，這是C-146A第一次降落台灣，這型軍機不能做戰術起降，美軍在阿富汗常用這型軍機運送士兵。空軍官員表示，美軍機的相關地勤作業並非由空軍松山基地負責，亦未有所接觸。據了解，美軍機降落松山機場的地勤，是由華信公司負責。

對此，大陸國防部警告，「任何外國軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。」 國台辦發言人朱鳳蓮則發出「答記者問」，稱大陸堅決反對台美之間任何形式的軍事勾連，堅決維護主權安全。

AIT 機場 國防部

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