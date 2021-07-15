新聞評論／政院發言人的老實話 道破蔡政府的「卡通」機關

鴻海創辦人郭台銘與台積電成功簽約採購德國BNT疫苗，行政院發言人羅秉成卻強調沒政府幫忙不會成。國民黨團總召費鴻泰（右）14日宣布黨團研究舉辦不要臉政務官排名票選。（記者周志豪／攝影）

鴻海 和台積電 購得BNT疫苗 ，蔡政府忙著搶功收割，作居功厥偉狀。最引人注目的是，行政院發言人羅秉成舉行的記者會上，整面牆的大看板寫著BNT專案捐贈的「三原則、兩共識」，卻無一字提到合捐了1000萬劑疫苗的永齡、鴻海與台積電，更無一字感謝。這種吃乾抹淨、占盡便宜的態度，真是別開生面。

這場記者會上，羅秉成說了兩次「老實話」。他說，如果不是政府促成，只憑民間的力量，「老實說，辦不到」。此話符合他發言人的忠誠角色，明顯對鴻海與台積電不公，但外界也只能無言。對於外界質疑政府阻撓捐贈，羅秉成則形容這種說法「很卡通」。他說，鴻海周日送件過來是晚間9時30分，「合理的時間，給個兩三天，好好審閱沒問題吧？」「如果有心要擋，找機會、借個題目，挑挑裡面的毛病，說你這個文件不齊備，那個內容要補正，弄一兩個禮拜沒問題吧？」

這是羅秉成另一個老實話，他要強調的，是那夜專門趕件為此案開綠燈，並未阻擋。事實上，他口中的「公文審閱個兩三天，挑個毛病弄它一兩星期」，說的正是行政官員慣用的刁難伎倆。其目的，或許是為了耍官威，也許要讓申請者知難而退。郭台銘從宣布要捐贈疫苗到正式簽約，折騰了將近兩個月，就是不斷栽在「差一個文件」、「少一張同意書」的卡關。包括台積電，看似經過蔡總統欽點，仍歷經20多天的行政折磨，弄到一度幾想放棄。

最可議的是，永齡、鴻海或台積電都不是有求於政府的民間團體，他們是不忍人民因國家疫苗不足受苦，而自告奮勇站出來希望一解民間疾苦；從某個角度看，當然也是在幫政府解決問題。但即使面對這樣慷慨大義的民間善行，蔡政府不顧疫情已嚴重至斯，卻還有閒情餘裕橫加干擾；羅秉成還能擺出那副凜然官威，歌頌政府如何了得。這樣的官府衙門，要説有任何體恤人民之心，根本是天方夜譚。

不少人可能好奇：鴻海和台積電的採購合約，為何要選在周日晚間9時30分送進疾管署，並在門口等到深夜11時30分俟官方簽完字，他們才正式公布？原因很簡單，兩家企業這些時日以來飽受行政阻撓之苦，深知唯有緊迫盯人親手拿到批准公文，才能確認任務算是大功告成。否則，若再經羅秉成者流「審閱」個兩三天，還不知道會弄出什麼意外變故。

這樣的官僚拖延戰術，蔡政府除用來對付鴻海／台積電的專案採購，對既有疫苗分配及藥物的發送上，也充滿這類有意無意的延宕作風，到了極不合理的地步。以最近各界檢討台灣確診死亡率偏高的問題為例，除因許多人患有慢性病外，醫界特別注意到我們的指揮中心用藥指引過度僵化而遲緩的問題。例如，治療新冠的藥物瑞德西韋可以防止輕、中症患者變成重症，但5月底前醫師若要使用瑞德西韋，必須提出申請，經疾管署核准後，醫院再派員至疾管署領藥。這樣的行政流程，往往要耗掉一兩天的時間，嚴重延誤醫師的急救；一兩天的差別，患者極可能已變成重症。

「官僚殺人」的事情時有所聞，但當台灣疫情已淪落至700多死的地步，行政部門還在對於救急救命的疫苗和藥物施行三拖五卡，真是令人不敢置信。羅秉成除了大功獨攬，還義正辭嚴地公開政府拖延、刁難的「一貫模式」，讓民眾領教了官威的真實面目。所謂「卡通」，要卡便卡，要通便通，全看官爺心機。