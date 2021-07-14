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日本防衛白皮書 首度載明台灣局勢重要性

記者蔡佩芳／台北14日電
日本內閣會議13日通過2021年版防衛白皮書，內容指兩岸的軍事平衡已朝對中國有利的方向變化。（中央社）
日本內閣會議13日通過2021年版防衛白皮書，內容指兩岸的軍事平衡已朝對中國有利的方向變化。（中央社）

日本內閣會議13日通過2021年版日本防衛白皮書，首次明文記載「台灣周邊局勢的安定對日本安全至關重要」。文中也提到，明確支持台灣的美國與將台灣定位為「核心利益」的中國之間，衝突可能更加白熱化，日本必須高度關注局勢發展。

讀賣新聞等日媒報導，最新版防衛白皮書鑑於美中衝突不斷加深，新增了美中關係條目。文中分析，由於台灣問題、香港問題、新疆維吾爾自治區人權問題，美中兩國在政治、經濟、軍事等領域的相互牽制白熱化，愈演愈烈。

防衛白皮書中針對台灣情勢提到，自前總統川普政府以來，美國介入台灣不斷加深，現任拜登政府在軍事面支援台灣姿態也很明確，包括出售台灣Ｆ–16戰機、Ｍ142高機動性多管火箭系統等武器，以及持續派遣艦艇通過台灣海峽等。

另一方面，中國軍機、軍艦也反覆越過台海中線，積極開展軍事活動。

防衛白皮書並指，將台灣列為核心利益的中國，不太可能與美國妥協。文中並提到，台灣情勢安定不僅對日本安保很重要，對於國際社會安定也很重要。

最新版防衛白皮書論述比照2020版，指中國的軍事動向為日本和國際社會安全保障的強烈憂慮，並稱應提防中國海軍快速推進海上戰力現代化，艦艇數量力圖超越美國海軍。

文中也批評中共今年2月起實施的海警法適用海域不明確、武器使用權限與國際法不一致等問題。文中並提到，中國海警船多次侵入尖閣諸島（台稱釣魚台列嶼）周邊的日本「領海」，違反國際法，措辭比去年度更為強烈。

文中也稱，尖閣諸島不論是歷史上、國際法上，一貫都是日本領土。

此外，對於日本放棄部署「陸基神盾」飛彈防禦系統，防衛白皮書中也提到替代版「海上方案」，將改裝兩艘護衛艦搭載神盾系統。

白皮書中也主張日韓有主權爭議的竹島（南韓稱獨島）是日本領土，南韓外交部亞太局長李相烈為此召見日本大使館公使相馬弘尚表達抗議，要求即刻撤回。

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