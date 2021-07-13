趙少康批綠：為換「復必泰」包裝 寧可疫苗晚4周到

趙少康批評，在蔡政府意識形態作祟下，BNT要為台灣量身趕製「沒有復必泰」標籤的包裝， 導致延四個星期才能到貨。（中新社）

中廣董事長趙少康 12日在臉書發文，稱台積電和鴻海向上海復星採購BNT疫苗 成功，交易價格每劑僅30美元，比衛福部先前遭已讀不回的「原廠直購案」，便宜近10美元，也戳破蔡政府意識形態治國的缺德與荒謬 。在蔡政府意識形態作祟下，BNT要為台灣 量身趕製「沒有復必泰」標籤的疫苗，以致疫苗要延遲四個星期才能到貨 ，每劑疫苗成本也因此增加，是標準的勞民傷財。

趙少康強調，政府一直把買不到疫苗的責任推給「有人從中作梗」，不檢討自己的作為完全違反國際商業運作常規，逕自不承認上海復星的大中華地區總代理地位，在兩岸矛盾下， 一心想繞過上海復星直接向原廠買疫苗 。

趙少康說，單純的商業行為被蒙上意識形態政治考量，蔡政府自己把自己逼進死胡同內，當然買不到疫苗。如果終究繞不過商業運作機制，蔡政府卻一意孤行拖延疫苗採購，這段時間喪生的700多名台灣人，完全是死於人禍而不是疫病。

趙少康表示，如果讓商業回歸商業，不以政治力介入， 台灣可能早在去年10月就能由東洋簽約買進1000萬劑BNT疫苗 ，這次台積電和鴻海在民氣可用下，終於逼得政府鬆手批准買疫苗，「請蔡英文好人做到底，不要再堅持換包裝，救人如救火，趕快讓這批疫苗從德國原廠直接上機來台， 並簡化後續一切行政程序 ，趕快讓人民都打得到疫苗吧。」