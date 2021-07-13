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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

BNT底定 北京：阻買疫苗說不攻自破 但福音晚了點

特派記者呂佳蓉／成都13日電
截至6月30日，在大陸接種疫苗的台灣人達9.9萬人。圖為鄭州市一處新冠疫苗接種點，台胞在接種點排隊等候。（中新社）
截至6月30日，在大陸接種疫苗的台灣人達9.9萬人。圖為鄭州市一處新冠疫苗接種點，台胞在接種點排隊等候。（中新社）

鴻海（永齡）、台積電與上海復星達成BNT疫苗採購協議。大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，這樣的福音是晚了一點，並稱台灣近一段時間有「大陸阻撓台灣購買疫苗、以商逼政」等說法均是謠言，不攻自破。國台辦並透露，截至6月30日，已有達9.9萬台胞在大陸接種疫苗。

馬曉光昨在兩岸記者聯合採訪行程受訪時指出，這是件好消息，因為這給身陷疫情之中、苦盼疫苗的台灣同胞帶去了福音。這樣的福音還是晚了點，如果台灣方面能夠從台胞生命健康福祉考慮，這件事可以早日促成。

馬曉光說，大陸早就講願意為台灣的抗疫提供力所能及的幫助，包含提供中國國藥與科興疫苗。而上海復星集團願意為台灣提供疫苗，大陸也樂觀其成。

馬曉光也批評，台灣在專心聚焦抗議的過程中，還有一些人、一些勢力搞些操作，他們不得人心，並反問「難道他們不想讓台灣同胞早日拿到疫苗嗎？」台灣有些縣市與企業紛表達願向復星洽購BNT，希望他們的願望也能得到滿足。

「近10萬台灣人已在陸打疫苗」

另外，國台辦昨向媒體通報台灣民眾在大陸接種疫苗的最新情況。截至6月30日，在大陸接種疫苗的台胞達9萬9000人，接種劑次約17.4萬劑。此外，大陸中國國藥與科興疫苗分別與「新冠肺炎疫苗實施計畫」（COVAX）簽署供應疫苗的合作協議。

根據協議，兩家企業將於7月起向「新冠肺炎疫苗實施計畫」提供疫苗，用於發展中國家的新冠肺炎疫情防控。大陸承諾首批提供1000萬劑疫苗給COVAX。

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