我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

AIT首位女性處長 孫曉雅抵台履新

台灣新聞組／台北13日電
美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk，圖右）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christensen）成為美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長，也是首位女性台北處長。孫曉雅戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，台灣外交部官員及ＡＩＴ工作人員在空橋門口迎接。（記者陳嘉寧／攝影）
美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk，圖右）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christensen）成為美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長，也是首位女性台北處長。孫曉雅戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，台灣外交部官員及ＡＩＴ工作人員在空橋門口迎接。（記者陳嘉寧／攝影）

美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christensen）成為美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長，也是首位女性台北處長。孫曉雅戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，台灣外交部官員及AIT工作人員在空橋門口迎接。

即將離任的酈英傑，昨天至總統府向副總統賴清德辭行。賴清德送上來自台南的手工檜木鋼筆，酈英傑則回贈前美國職棒投手陳偉殷及王建民的簽名球。

孫曉雅一行搭乘美國聯合航空公司UA-871班機，12日晚間6時36分抵達桃園機場，孫曉雅自己拉著隨身行李下機，衛福部疾管署禮遇孫曉雅等人，安排到疾管署機場辦公室內單獨執行PCR採檢工作，未與一般入境旅客採檢程序混流。孫曉雅等人經由公務門特別禮遇，直接坐上等候的車輛離開機場。

孫曉雅為第15任AIT台北辦事處處長，也是首位女性處長。畢業於喬治城大學外交學院，精通中文及土耳其語，1991年進入美國國務院服務，隨後首次外派就是派駐AIT台北辦事處，也曾擔任美國駐北京大使館經濟參贊。

美國 AIT 機場

上一則

Rt值連3周不到1 陳時中：除非大群聚 確診數常態

下一則

黑白集／為保大內宣 唐鳳幫AZ衝業績？

延伸閱讀

美國在台協會首位女處長孫曉雅抵台履新

美國在台協會首位女處長孫曉雅抵台履新
洛杉磯數位學伴計畫 助台灣學生英語交流

洛杉磯數位學伴計畫 助台灣學生英語交流
酈英傑將離任 蔡英文感謝對台美關係貢獻

酈英傑將離任 蔡英文感謝對台美關係貢獻
AIT首位女處長 孫曉雅將接任 台外交部：竭誠歡迎

AIT首位女處長 孫曉雅將接任 台外交部：竭誠歡迎

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理