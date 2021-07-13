AIT首位女性處長 孫曉雅抵台履新

美國國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk，圖右）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christensen）成為美國在台協會（AIT）第15任台北辦事處處長，也是首位女性台北處長。孫曉雅戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，台灣外交部官員及ＡＩＴ工作人員在空橋門口迎接。（記者陳嘉寧／攝影）

美國 國務院前亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）12日晚間搭機抵台，將接替酈英傑（Brent Christensen）成為美國在台協會（AIT ）第15任台北辦事處處長，也是首位女性台北處長。孫曉雅戴的口罩上印有「HELLO TAIWAN」彩色字樣，台灣外交部官員及AIT工作人員在空橋門口迎接。

即將離任的酈英傑，昨天至總統府向副總統賴清德辭行。賴清德送上來自台南的手工檜木鋼筆，酈英傑則回贈前美國職棒投手陳偉殷及王建民的簽名球。

孫曉雅一行搭乘美國聯合航空公司UA-871班機，12日晚間6時36分抵達桃園機場 ，孫曉雅自己拉著隨身行李下機，衛福部疾管署禮遇孫曉雅等人，安排到疾管署機場辦公室內單獨執行PCR採檢工作，未與一般入境旅客採檢程序混流。孫曉雅等人經由公務門特別禮遇，直接坐上等候的車輛離開機場。

孫曉雅為第15任AIT台北辦事處處長，也是首位女性處長。畢業於喬治城大學外交學院，精通中文及土耳其語，1991年進入美國國務院服務，隨後首次外派就是派駐AIT台北辦事處，也曾擔任美國駐北京大使館經濟參贊。