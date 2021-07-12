復星BNT每劑33美元 歷來交涉最低價

此次台積電和鴻海／永齡的BNT疫苗交易價格，傳為每劑33美元出頭。（路透）

鴻海／永齡基金會和台積電 確定購得由上海復星醫藥代理的BNT疫苗 共1000萬劑，只等BNT原廠和台灣 政府做最後確認程序。據了解，此次交易的價格為每劑33美元出頭，是去年底以來三次BNT交易議價中最低的一次，每劑比衛福部的「原廠直購案」，便宜將近10美元。

據了解，此次銷售協議分三方契約，一是鴻海／永齡基金會與復星醫藥和裕利醫藥，二是台積電與復星醫藥和裕利醫藥。8日晚間，即已傳出可能在當天簽約消息。不過因一些其他因素，鴻海、台積電與復星才在10日凌晨簽約。

不過由於此約仍須送台灣政府和BNT總公司和台灣政府做最後確認，相關文本送交政府後，有行程確認程序。也由於此過程，也使得與德國總公司確認流程延後，需在周一以後，才能完成最後確認。

知情人士指出，此次台積電和鴻海／永齡的疫苗交易價格，為每劑33美元出頭，其中30美元是疫苗價格，其餘是運輸、冷鏈和運輸保險、以及另外製作標籤等費用，總計花費超過3億3000萬美元，折合台幣超過92億元。其中永齡基金會出資部分，全由郭台銘支付費用。

據了解，去年底台灣東洋獲「有條件授權」時的交易金額也是每劑30美元，後加上代理、冷鏈等費用，衛福部購買的金額是每劑38美元；至於去年底遭已讀不回的「原廠直購案」，購買價格為每劑43美元，且由政府出資負責冷鏈建置。在三次交易過程中，此次是單價最低的一次。

至於具體到貨時間，知情人士表示「期望值」是8月底、9月初能夠運抵，但因為變數很多，最保守的估計是「10月可以有第一批運抵台灣」。在簽售協議簽署後，預計下周還會再簽署供貨協議，確認疫苗到貨期程。