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上海復星公告 售台積電、永齡1000萬劑BNT

台灣新聞組╱台北12日電
上海復星醫藥宣布，將向台積電、鴻海（永齡基金會）銷售共計1000萬劑BNT疫苗。（歐新社）
上海復星醫藥宣布，將向台積電、鴻海（永齡基金會）銷售共計1000萬劑BNT疫苗。（歐新社）

上海復星醫藥昨晚宣布，公司控股子公司復星實業已分別與台積電鴻海（永齡基金會）以及裕利醫藥（有進口疫苗資質的醫藥公司）簽訂「銷售協議」，將向裕利醫藥銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，該等疫苗將被買方捐贈予台灣疾病管制機構用於當地接種。據悉，這批疫苗由德國原廠進口，沒有「復必泰」字樣的BNT疫苗，預計最快10月到貨。

鴻海今日公告表示，公司與永齡慈善社會福利事業基金會共同捐贈500萬劑BNT162b2疫苗作為防疫使用。至於受贈對象，鴻海指出為行政院衛生福利部疾病管制署。

至於捐贈金額，鴻海表示，不超過等值約1.75億美元（約新台幣50億元），包含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理費用與保險。其中，鴻海公司不超過約1.05億美元，永齡基金會不超過約7000萬美元。

據了解，雙方9日開始簽約，這1000萬劑BNT疫苗並非上海復星現在手上握有「復必泰」字樣的3000萬劑，而是再請上海復星向德國原廠重新進口，所以首批到貨時間恐怕沒這麼快。

黨政高層指出，上周就已知台積電、永齡先跟上海復星簽草約，再跟BNT簽，簽約後還要正式合約，再下訂單，錢付了之後才會生產、包裝，這些過程預計要八周，算一算10月能來就不錯了，但目前看來都很樂觀。

傳出台積電、永齡以每劑31至34美元價格採購BNT疫苗，該名高層指出，當初談的價格就是每劑30美元，但加上稅金、冷鏈等，可能會更高，仍在交涉。

鴻海、台積電與行政院長蘇貞昌昨口徑一致表示，正在多方進行簽約相關程序，有結果就會對外報告。永齡基金會執行長劉宥彤也說：「待有進一步消息，一定會正式對外界說明。」

中央疫情指揮官陳時中表示，請大家靜待好結果，太多揣測無助於簽約的進行。陳時中說，距離BNT疫苗到貨還有一段時間，國際正進行各種試驗，屆時若青少年只能施打BNT疫苗，將保留部分疫苗供學生接種。

昨天新增28例本土個案、4例死亡案例。陳時中表示，確診案例持續在低點，「完全清零不是不可能」，但隱藏的無症狀感染者還是存在，須持續關注。

疫苗 鴻海 台積電

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